Başkan Gürkan Esnaflar ile Bir Araya Geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Halfettin Mahallesi esnafları ile bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Halfettin Mahallesi Muhtarı Murat Ceyhan tarafından organize edilen ve ASKON Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Saygı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Halfettin mahallesi esnafları ile bir araya geldi. Toplantıya, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Halfettin Mahallesi Muhtarı Murat Ceyhan, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Mesut Karataş, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş, bazı birim müdürleri ve Halfettin mahallesi esnafları katıldı. Burada konuşan ve toplantıya ev sahipliği yapan ASKON Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Saygı, "Değerli Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve değerli ekibi mahallemizin güzide esnafları ile bir araya geldik. Bu şekilde tanışma ve kaynaşma durumumuz oldu. Başkanımızın şehrimize yapmış olduğu gerek Yeşil Kuşak, gerek tarihi eserlerin ayağa kaldırılması, Malatya ve Battalgazi ilçemize kazandırmış olduğu eserleri esnaf arkadaşlarımızla birlikte süreci dinleyeceğiz. Bu davetimizi kırmayan başkanımıza, ekibine, esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Halfettin Mahallesi Muhtarı Murat Ceyhan ise, "Battalgazi gelişmekte olan bir ilçemiz. Selahattin başkanımızın 4 yıllık bir süre içerisinde Battalgazi'ye kattığı Kervansaraylar, Yeşil Kuşak Projemiz, Millet Bahçemiz, Askerlik Şubemiz, Tahtalı Hamam, Derme Kanalı, hizmet binalarımız önemli hizmetlerdir. Akıllı belediye binamız Türkiye'de hiçbir ilçemizde yoktur. Çok kısa bir sürede tamamlanmasına rağmen, eşi benzeri Türkiye'de yoktur. Battalgazi Belediyesi'nin büyük çalışmaları vardır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Mesut Karataş da, Başkan Gürkan'ın hizmetlerini takdir ettiklerini belirterek, "Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan halkla buluşuyor. Esnafımızla buluşuyor ve esnafımızın derdini dinliyor. Zeki Saygılı Bey ASKON Yönetim Kurulu Üyesi. Selahattin Gürkan başkanımızın buraya teşrif etmesinden dolayı bizleri de davet ettiler. Esnafımızla birlikte olmaktan mutluyuz. başkanımızın esnafımızla buluşması çok önemli ve değerlidir. Burada esnafımız başkanımıza sorunlarını iletiyor. Başkanımızda açık yüreklilik ve samimiyetle bu sorulara cevap veriyor. Başkanımızı takdir ediyoruz. Hizmetlerini beğeniyoruz ve takdir ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Başarılı hizmetlerin temelinde katılımcı belediyecilik anlayışı vardır" diyerek sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Bizim belediyecilik anlayışımızın temel felsefesi, olmazsa olmazımız katılımcı belediyecilik ilkesidir. Bunun temel ilkesi de hizmetleri planlarken, projelerinizi yapıp yol haritasını belirlerken, özellikle sivil toplum kuruluşları olsun, esnaflarımız olsun, mahalle sakinlerimiz olsun, kanaat önderlerimiz olsun, yerel önderler olsun onların görüş ve önerileri doğrultusunda yol haritasını ve yön pusulasını oluşturmaktır. Bu şekilde yapan yöneticilerinde dünyada hep başarılı oldukları gözlemlenmiştir. İslam anlayışında da istişare sünnettir. Dolayısıyla biz sorunları yerinde görüp, yerinde inceleyip ve değerlendirmeliyiz. Vatandaşımızın, esnaflarımızın sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek için burada bulunuyoruz. Burada bizleri ağırlayan başta Zeki Bey, muhtarımız, ASKON başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizler çalışmalarımızda Malatya'ya vizyon katacak, Malatya'nın önünü açacak projeleri hayata geçirdik. Aynı zamanda Malatya ölçeğinde yapıp ta Türkiye'ye teşmil edilen ve Türkiye'ye rol model olan hizmetleri sizlerden aldığımız ilham ve fikir doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Bugün Battalgazi Belediyesi Türkiye çapında bir farklılık ve farkındalık oluşturmuşsa bunun temel esası vatandaşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, kanaat önderlerimiz, muhtarlarımız, meslek kuruluşları ile bir araya gelip, onların görüş ve önerileri doğrultusunda yol haritamızın belirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Bugünde burada Halfettin mahallemizin sakinleri olsun, Akpınar mahallemiz esnaflarımızın sorunlarını dinleyeceğiz" diyerek, sorunları elbirliği ile çözmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi. - MALATYA