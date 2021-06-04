Başkan Genç'den personele 2 bin 950 TL promosyon
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Başkan Genç'den personele 2 bin 950 TL promosyon

Başkan Genç'den personele 2 bin 950 TL promosyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Döşemealtı Belediyesi personel maaş ödemeleri konusunda bir banka ile anlaşma yaptı.

Döşemealtı Belediyesi personel maaş ödemeleri konusunda bir banka ile anlaşma yaptı. Bu anlaşma sayesinde her personel hesabına maaşının dışında 2 bin 950 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Döşemealtı Belediyesi personel maaş ödemeleri konusunda bir banka ile anlaşma yaptı. Anlaşma ile her personel hesabına 2 bin 950 TL promosyon ödemesi yapılacak. Güzel bir anlaşmaya imza attıklarını söyleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Döşemealtı Belediyesi olarak emekçilerimizin haklarını iyileştirmeye devam ediyoruz. Asgari ücrette olduğu gibi promosyonda da işçilerimizi düşündük" dedi.

Başkan Genç, "Döşemealtı Belediyesi olarak bir banka ile şirket personelimiz için Antalya'nın en yüksek promosyon anlaşmalarından birini gerçekleştirdik. Tüm personelimizin bankanın Döşemealtı Şubesi'nden hesap açma işlemleri bittikten sonra 2 bin 950 TL hesaplarına yatırılacaktır. Tüm şirket çalışanlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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