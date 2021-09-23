Başkan Fadıloğlu genç kramponlarla bir araya geldi

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2021-2022 futbol sezonunda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü A Futbol Takımı formasını giyecek olan genç kramponlarla bir araya gelerek başarı temennisinde bulundu. Yeni sezonda yeşil-siyahlı kulübün bünyesinde 9 farklı kategoride 250 lisanslı sporcu performans gösterecek.

Gazikent Stadyumu, Merveşehir Stadyumu ve Beykent Stadyumu'nda gerçekleştirilen Futbol Akademisi çalışmalarıyla 9 farklı yaş grubunda 250 lisanslı sporcuyu Gaziantep futboluna kazandıran Şehitkamil Belediyesi, genç kramponların amatör bir ruhla profesyonelliğe adım atmasına olanak sağlıyor. Dülük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen sezon öncesi değerlendirme toplantısında futbolcularla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, alt yapı sürecinin ardından A takım seviyesinde de yetiştikleri yuvada kalan gençlerle sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

Futbol Akademisi'nde yetişen sporculara A Futbol Takımı'nda forma şansı veren Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nde adeta bir kolej takımı havası hakim. Takımın ana omurgasını alt yapılardan yetişen 16 sporcudan oluşturan yeşil-siyahlı ekipte teknik kadro, özel olarak dizayn edeceği programlarla sporcu gelişimini ön planda tutacak.

A Futbol Takımı sporcularıyla gerçekleştirdiği sohbetin ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeşil-siyahlı kulüpte takım kimliğinin büyük emeklerle oluştuğunu söyledi. Başkan Fadıloğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Futbol Akademimizden yetişen sporcularımızın A Takım düzeyinde forma şansı bulmuş olmasından dolayı çok mutluyum. Sadece Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'ne değil, ilimizde farklı spor kulüplerine de sporcularımızın transfer olması alt yapılarda gösterilen büyük çabanın karşılığı. Ekibin bir kolej takımı kimliği ile hareket etmesinde emeği geçen tüm yöneticilere ve teknik kadroya teşekkür ediyorum. 2021-2022 sezonunda yeşil sahada yerini alacak olan tüm gençlerimize başarılar diliyor, sağlıklı ve centilmence geçen bir sezon olmasını temenni ediyorum." - GAZİANTEP