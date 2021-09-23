Başkan Fadıloğlu genç kramponlarla bir araya geldi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Fadıloğlu genç kramponlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Fadıloğlu genç kramponlarla bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2021-2022 futbol sezonunda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü A Futbol Takımı formasını giyecek olan genç kramponlarla bir araya gelerek başarı temennisinde bulundu.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2021-2022 futbol sezonunda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü A Futbol Takımı formasını giyecek olan genç kramponlarla bir araya gelerek başarı temennisinde bulundu. Yeni sezonda yeşil-siyahlı kulübün bünyesinde 9 farklı kategoride 250 lisanslı sporcu performans gösterecek.

Gazikent Stadyumu, Merveşehir Stadyumu ve Beykent Stadyumu'nda gerçekleştirilen Futbol Akademisi çalışmalarıyla 9 farklı yaş grubunda 250 lisanslı sporcuyu Gaziantep futboluna kazandıran Şehitkamil Belediyesi, genç kramponların amatör bir ruhla profesyonelliğe adım atmasına olanak sağlıyor. Dülük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen sezon öncesi değerlendirme toplantısında futbolcularla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, alt yapı sürecinin ardından A takım seviyesinde de yetiştikleri yuvada kalan gençlerle sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

Futbol Akademisi'nde yetişen sporculara A Futbol Takımı'nda forma şansı veren Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nde adeta bir kolej takımı havası hakim. Takımın ana omurgasını alt yapılardan yetişen 16 sporcudan oluşturan yeşil-siyahlı ekipte teknik kadro, özel olarak dizayn edeceği programlarla sporcu gelişimini ön planda tutacak.

A Futbol Takımı sporcularıyla gerçekleştirdiği sohbetin ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeşil-siyahlı kulüpte takım kimliğinin büyük emeklerle oluştuğunu söyledi. Başkan Fadıloğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Futbol Akademimizden yetişen sporcularımızın A Takım düzeyinde forma şansı bulmuş olmasından dolayı çok mutluyum. Sadece Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'ne değil, ilimizde farklı spor kulüplerine de sporcularımızın transfer olması alt yapılarda gösterilen büyük çabanın karşılığı. Ekibin bir kolej takımı kimliği ile hareket etmesinde emeği geçen tüm yöneticilere ve teknik kadroya teşekkür ediyorum. 2021-2022 sezonunda yeşil sahada yerini alacak olan tüm gençlerimize başarılar diliyor, sağlıklı ve centilmence geçen bir sezon olmasını temenni ediyorum." - GAZİANTEP

Başkan Fadıloğlu genç kramponlarla bir araya geldi

Başkan Fadıloğlu genç kramponlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Oğuzhan Koç Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Fadıloğlu genç kramponlarla bir araya geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:51:59. #1.17#