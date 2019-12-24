Başkan Demirbaş'tan Terör Mağdurları Derneği'ne ziyaret

24.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:36

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Terör Mağdurları Derneği'ni ziyaret etti.

Demirbaş, Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan dernekte şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Demirbaş'ı, Dernek Başkanı Zeki Avan ve üyeler kapıda karşıladı.

Dernek üyeleriyle görüşen Demirbaş, şehit yakınlarına sahip çıkmanın bütün kurumların sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Şehit ailelerinin, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'e ilişkin bir milletvekili tarafından yapılan paylaşımı anımsatması üzerine Demirbaş, bu tarz olayları şiddetle kınadıklarını aktardı.

Demirbaş, "Bu vatan ve millet için nice canlar feda olmuş ve olmaya devam ediyor. Bırakın onların emanetlerine söz söylemeyi, bu vatan için emanetleri olan sizler için ne yapsak azdır." ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Avan ise "Şehit yakınları ve gazileri olarak devletimiz ve sizler hep yanımızda oldunuz. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu ziyaret tüm şehit yakınlarını mutlu etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Demirbaş, Avan'a filografi sanatıyla yapılmış Türk bayrağı hediye etti. Avan ise Demirbaş'a 75 şehidin fotoğrafının yer aldığı tabloyu verdi.

Kaynak: AA