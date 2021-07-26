Başkan Demir : Söz verdik bitireceğiz
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Başkan Demir : Söz verdik bitireceğiz

Başkan Demir : Söz verdik bitireceğiz
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu Alaçam ve Yakakent'te incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu Alaçam ve Yakakent'te incelemelerde bulundu. Yapılan yatırımları yerinde inceleyen Başkan Demir, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Her gittiği ilçede ve mahallede vatandaşların sevgisi ile karşılanan Başkan Mustafa Demir, "Bu can bu tende akıl başta olduğu sürede Yaradanın rızasını gözeterek size hizmet için bu görevdeyiz. Tek derdimiz, gayemiz millete hizmet. Cumhurbaşkanımız önderliğinde gönül belediyeciliğini en iyi şekilde icra etmeye gayret ediyoruz" dedi.

Adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde 17 ilçenin tamamında kırsal altyapıyı 2023 yılına kadar bitireceklerini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şunları söyledi:

"Seçim döneminde söz verdik. Ekip arkadaşlarımızla birlikte oturup günlerce çalıştık. 1251 mahallemiz var. Bunun 946'sı köyden dönme mahalle. Bu mahallelerin tamamının yollarını yapacağımızın sözünü verdik. 2023'e kadar yapılmamış yolumuz kalmayacak. Bunun sözünü bir kez daha vereyim. İçme suları meselesini de çözüyoruz. 17 ilçemizin tamamında bu sorunu köklü bir şekilde çözüyoruz. "

Başkan Mustafa Demir, Alaçam'ın Pelitbükü Goğuzlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenliğe de katıldı. Ardından Uzunkıraç Mahallesi grup yolunda tamamlanan bin metrelik genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla semaver çayı içti.

Kaynak: Habermetre

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