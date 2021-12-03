Başkan Çetin: "Kış hazırlıklarımız tamam"

Pursaklar Belediyesi, araç filosuna dahil ettiği yeni araçları ile kış mevsimi için hazırlıklarını tamamladı.

Geçtiğimiz yıl etkin mücadele ile kış mevsimini sorunsuz atlatan Pursaklar Belediyesi, bu yıl da hazırlıklarını tamamlayarak yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı tedbirini aldı. Kış günlerinin yavaş yavaş etkisini göstermeye başladığı bu dönemde yeni araçlarını bünyesine katan Pursaklar Belediyesi, ilçe sokaklarını açık tutmak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürecek. Günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için kar küreme araçları, greyderler, traktör kepçeler, tuzlama araçları, tuz yükleyiciler ve süpürge araçlarını hazır bulunduran yetkililer, araç filosuna katılan yeni araçlarla gücüne güç katarak, kış boyunca etkin çalışmayla zorlu sınavdan başarılı bir şekilde geçmeyi planlıyor.

"Kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olmaması için araç filomuza yenilerini ekledik"

Kar yağışının başlamasıyla birlikte belediye ekiplerinin kar ve buzlanmaya karşı anında müdahale ederek yolları açık tutmak için yoğun çaba sarf edeceklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olmaması için, araç filomuza yenilerini ekledik ve tuz depolarımızı doldurduk. Kar elbette barajlarımızın dolması ve topraklarımızın bereketlenmesi için çok önemli, Allah (cc) hayırlı yağışlar versin" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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