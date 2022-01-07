Başkan Çerçi'den küçük sanayi esnafına ziyaret - Haberler
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Başkan Çerçi'den küçük sanayi esnafına ziyaret

Başkan Çerçi'den küçük sanayi esnafına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile buluştu. Ziyarette Başkan Çerçi'ye Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi İlkcan Durmaz ve esnaf eşlik etti. Sanayi esnafının Türkiye'nin ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, esnaf ve çalışanlara hayırlı kazanç diledi. Başkan Çerçi, "Üreten Türkiye'nin güçlü ekonomisine, gelişimine ve istihdamına katkı sağlayan Küçük Sanayi Sitesi esnafımız ve çalışanlarımız ile bir araya geldik. Alın terini berekete dönüştüren esnaflarımıza hayırlı kazançlar diledik. Esnafımız ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor" dedi. - MANİSA

Başkan Çerçi'den küçük sanayi esnafına ziyaret

Başkan Çerçi'den küçük sanayi esnafına ziyaret

Başkan Çerçi'den küçük sanayi esnafına ziyaret

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