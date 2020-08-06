Başkan Büyüksimitçi: "Üretimin bir kez daha aksamasının bedeli ağır olur"
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Başkan Büyüksimitçi: "Üretimin bir kez daha aksamasının bedeli ağır olur"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) denetim ekibi tarafından Kayseri OSB'de, Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı.

Başkan Büyüksimitçi:
06.08.2020 14:30 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:34

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) denetim ekibi tarafından Kayseri OSB'de, Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı.

Denetimler hakkında bilgi veren KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinden oluşturdukları denetim ekibi ile Kayseri OSB'de ki işletmelerde denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Büyüksimitci, "Tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak, bizde bugün şehrimizde İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Sayın Valimiz Şehmus Günaydın önderliğinde, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun talimatları doğrultusunda, 81 il ve 160 ilçede faaliyet gösteren 365 Oda ve Borsamızla, "Kontrollü Sosyal Hayat" kapsamında sahadaydık. Belirli aralıklarla hem sanayicimizin yanında olduğumuzu göstermek hem de virüsün yayılım hızını kontrol altına almak için işletmelerimize ziyaretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Maske, mesafe ve temizlik kuralına bir kez daha dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. Ziyaretlerimiz esnasında sanayicilerimizin kurallara azami derecede dikkat ettiği gördük. Buda bizi mutlu etti. Bu mücadeleyi üretimin devam etmesi açısından son derece önemli buluyoruz. İşletmelerimizde yeniden üretime ara verilmesi hem çalışanlarımız hem işletmelerimiz hem de ülkemiz açısından bedeli ağır olur. Bu yüzden büyüğünden küçüğüne tüm işletmelerimizi ve vatandaşlarımızı pandemi kurallarına harfiyen uymalarını bir kez daha istirham ediyor, bu konuda duyarlı davranan üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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