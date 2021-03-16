Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
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Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

16.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:24
Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte gönül seferberliği ziyaretlerine devam ediyor.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte gönül seferberliği ziyaretlerine devam ediyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gelenek haline getirdiği ev ziyaretlerinde iki ailenin herkesi duygulandıran hikayeleriyle karşılaşınca hüzünlü anlar yaşadı. Başkan Beyoğlu, ailelerin yaşadıklarını dinleyince zaman zaman gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. Körhat Mahallesinde yaşayan ailelerden H.D., biri polis memuru olmak üzere iki oğlunu kanserden kaybetti ve eşi olmadığı için evlat acısının yanı sıra yaşadığı maddi zorluklarla tek başına mücadele ediyor.

Aynı mahallede yaşayan M.F.Y. ise bedensel engelli. Çocukları olmayan çift, devletin verdiği engelli maaşı ile hayata tutunmaya çalışırken, işsiz olan evin reisi M.F.Y. kiracısı oldukları evin giderlerini karşılamakta zorlanıyor.

Ailelere destek sağladı

Aileler, yaşadıkları zorlukları gözyaşları içerisinde dile getirerek Beyoğlu'ndan destek istedi. Eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber ziyaret ettiği ailelerin hikayelerini dinlerken zaman zaman aileleri teselli eden sözler sarf eden Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin mazlumların umudu olarak her zaman kendi vatandaşlarının yanında yer aldığını dile getirerek bu şiarla ihtiyaç sahibi vatandaşların dertleriyle dertlenmeye ve sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini söyledi. Beyoğlu, ailelere nakdi ve ayni olmak üzere çeşitli destekler sağladı.

"Siyasi hesabımız yok, insani duygularla bunu yapıyoruz"

Ailelerin sevinçle karşılayıp dualarla uğurladığı Başkan Beyoğlu, "Bizlere bu imkanları oluşturan hükümetimiz ve gerek kendi vatandaşlarımızın gerekse dünya mazlumlarının umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ülke içinde ve ülke dışında onca sorunla uğraşan liderimize dua edin. Rabbim kendisine sıhhat ve kuvvet versin. Eski Bağlar bölgemizin her yerinde yürek yakan insan hikayeleri var. Bunlar kendi insanlarımız. Bu hikayeleri yaşayanlar olarak biz de olabilirdik. Hiçbir siyasi hesap yapmadan tamamen insani ve vicdani duygularla hareket ederek dertleriyle dertleniyor, taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. Rabbim sağlık ve esenlik verdiği sürece vatandaşlarımızla gönül seferberliğine devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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