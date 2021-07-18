Başkan Beyoğlu, bayram öncesinde vatandaşların taleplerini dinledi
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Başkan Beyoğlu, bayram öncesinde vatandaşların taleplerini dinledi

Başkan Beyoğlu, bayram öncesinde vatandaşların taleplerini dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kurban Bayramı öncesinde ilçenin cadde ve sokaklarını gezerek vatandaşlarla sohbet edip, sorun ve talepleri olup olmadığını sordu.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kurban Bayramı öncesinde ilçenin cadde ve sokaklarını gezerek vatandaşlarla sohbet edip, sorun ve talepleri olup olmadığını sordu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara bayram öncesinde çeşitli desteklerde bulunarak ihtiyaçlarını karşıladı. Birçok eve misafir olan, esnafın ilettiği sorunların hemen çözümü için de belediyenin ilgili birimlerine talimat veren Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği vatandaşlara, "Bu makam ve mevkilerin asli sahipleri sizlersiniz. Biz size hizmetkarız. Bizden emriniz varsa dinlemeye ve çözüm üretmeye geldik" dedi. Kaynartepe Mahallesi'nde bazı vatandaşlar Beyoğlu'nu evlerine davet etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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