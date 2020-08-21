Başkan Batur'a park teşekkürü
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Başkan Batur'a park teşekkürü

Konak Belediyesinin Atilla Mahallesinde yaptığı ve Mübadele Parkı ismi verilen park alanını gezen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a mahalle sakinleri teşekkür etti.

Başkan Batur'a park teşekkürü
21.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:19

Konak Belediyesinin Atilla Mahallesinde yaptığı ve Mübadele Parkı ismi verilen park alanını gezen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a mahalle sakinleri teşekkür etti. 2.5 metre yüksekliğindeki mübadeleyi anlatan anıtın konulmasıyla parkın açılışı gerçekleşecek.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Atilla Mahallesinde yapımı tamamlanan ve içerisine yerleştirilecek Mübadele Anıtı için gün sayan Mübadele Parkı'nda incelemelerde bulundu. Konak'ın en yeni parkı olan Mübadele Parkı'nda Eşrefpaşa Giritliler Derneği Başkanı Ali Peynirci, dernek yönetim kurulu üyeleri ve mahalle sakinleriyle de buluşan Başkan Batur, Mübadele Anıtı için de yer tespitinde bulundu. Mahalle sakinlerinden parkla ilgili taleplerini alan Başkan Batur, dikilecek ağaçlardan çocuk oyun gruplarına kadar parkla ilgili her konuda öncelikle bölge halkının isteklerini dikkate aldıklarını söyledi. Mahalle sakinleri de önceden atıl durumda bulunan arsanın oyun parkı ve yeşil alana dönüştürülerek Mübadele Parkı ismini almasından duydukları mutluluğu Başkan Batur ile paylaşarak teşekkür etti. En çok çocukları sevindiren park, aynı zamanda Konak'a yeni bir yeşil alan kazandırdı.

Mübadele Heykeli simge olacak

Mübadele Parkı'nın barışın dilini, ortak bir geçmişi, özlemi ve umudu sembolleştiren bir özellik taşıdığına dikkat çeken Başkan Batur, şunları söyledi: "Kentte yeni yeşil alan ve parklar oluşturma hedefimizi gerçekleştirirken önce bölge halkının ihtiyaçlarını gözetiyor, onların fikirlerini soruyoruz. Atilla Mahallesi de Giritli hemşehrilerimizin çoğunlukta olduğu bir mahallemiz. Burada, onların hatıralarını yaşatacak, geçmişin acılarını barışçıl ve umut dolu bir noktada buluşturacak bir park tasarladık. Parkımıza barışın simgesi, 100 yaşına yakın iki zeytin ağacı diktik. Bu kadim ağaçlar, mübadelenin iki tarafını ve barışı parkımızda sembolleştirecek. Parkımıza bir de mübadele günlerini anlatan sanatsal bir heykel kazandırıyoruz. Heykel yapım aşamasında ve Mübadelenin yıl dönümünde parkımıza yerleştirmeyi istiyoruz. Üçyol Meydanı'ndan da gözükecek heykel ile mübadelenin yaşattığı ortak duygular, ortak anılar da simgeleşecek."

Yapımı süren mübadele anıtı, mübadele şartlarını anlatacak. 2.5 metre uzunluğunda ve 2 metrelik kaide üzerinde yer alacak simge anıtın yerleştirilmesinden sonra parkın resmi açılışı gerçekleştirilecek. Parkın içinde ayrıca 80 yıllık zeytin ağacı yer alıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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