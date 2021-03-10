Başkan Arda'dan kadın çalışanlara kitap armağanı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında belediyenin kadın çalışanlarıyla bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kadınlara kitap armağan etti.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, kadın çalışanların izinli olması nedeniyle personelleriyle bir gün sonra bir araya geldi. Kutlama etkinliği, belediyenin meclis salonunda yapıldı.

Etkinlikte Başkan Halil Arda, başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine Clarissa Pinkola Estes'in "Kurtlarla Koşan Kadınlar" kitabını, diğer kadın çalışanlara da Türk ve dünya edebiyatına iz bırakan kadın yazarların kitaplarını armağan etti.

Kadınların büyük bir mücadele sonucu haklarına kavuştuklarını dile getiren Başkan Halil Arda, belediye çalışanlarına kadın mücadelesine katkı koymaları çağrısı yaptı. Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi iş yaşantısında da büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Başkan Arda, "Bu salonları bu kadar dolu görmek, bu kadar çok kadınla çalışmak benim için gurur verici. Kadın mücadelesi 167 yıl önce Amerika'da çok masum bir taleple, eşit işe eşit ücret talebiyle başladı. O gün birçok kadın yakılarak katledildi. Bugün bu koltuklarda oturuyorsanız, bu haklara sahipseniz o gün ölen kadınlar ve 167 yıldır kadın mücadelesinde emek veren kadınların sayesinde. Ülkemizde de Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kadınlara Seçme, Seçilme Hakkı verilerek yola çıkılmış bir cumhuriyetimiz var. Bugün geldiğimiz noktada, özellikle ülkemiz için söylüyorum, hala çok zor durumdayız. Nerede bir kadın hareketi varsa onun içinde olmanız gerekiyor. Bugün belki size dokunmuyor olabilir; ama yarın karşınıza gelebilir. Özellikle yönetici kadın çalışma arkadaşlarımız için hediye olarak Kurtlarla Koşan Kadınlar'ı seçtik. Hedefi olan kadınlar kurtlarla koşuyor, kurtlar sofrasında mücadele veriyor. Aslında ülkemizde kadınlar kendilerini ispat etmiş durumda. Kadınlar birçok göreve gelmiş ve bu görevleri büyük başarıyla yerine getiriyor" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı