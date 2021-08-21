Başkan Altınok: 12 milyon TL değerinde bir gerdanlık

SANCAKTEPE KAPALI PAZAR ALANI VE KÜLTÜR MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILDISancaktepe Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Anketler sonucunda Türkiye'de belediye hizmetlerinden en çok memnuniyet duyulan ilçe belediyesi...

SANCAKTEPE KAPALI PAZAR ALANI VE KÜLTÜR MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILDI

Sancaktepe Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Anketler sonucunda Türkiye'de belediye hizmetlerinden en çok memnuniyet duyulan ilçe belediyesi Keçiören Belediyesi olarak çıkıyor. Bu hizmetimiz Sancaktepe Mahallemize yaptığımız 12 milyon TL değerinde bir gerdanlıktır. Yaptığımız yatırımlar Büyükşehirden de fazla… Ankara Büyükşehir'in bütçesi 18 milyar, Keçiören Belediyesi'nin bütçesi 600 milyon. Büyükşehir Belediyesi'nin 2 buçuk senede yaptığı ne var? Aklımıza gelen bir proje var mı? " dedi.

Keçiören Belediyesi Tarafından Sancaktepe Mahallesine inşa edilen Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi'nin temel atma töreni Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Büyük Birlik Partisi Keçiören İlçe Başkanı Ebubekir Aktaş, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve Sancaktepe Mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti.

"DÜNYANIN EN TEMİZ ŞEHRİ KEÇİÖREN'DİR"

Temel atma töreninde katılımcılara hitaben Konuşan Altınok, "Kışın pazar esnafımızın ve vatandaşlarımızın üşümeyeceği, yazın da serin bir ortam sunan pazar yerimiz ve çok amaçlı kültür merkezimizi inşallah yakın zamanda hizmete açacağız. Bu hizmetler kolay hizmetler değil. Sancaktepe Mahallemizin yollarını da havaalanı gibi yaptık. Asfaltın maliyeti dokuma halıdan pahalıdır. Birçok belediyeye yama yapamazken biz sıfır sıcak asfalt seriyoruz. Tüm mahallelerimiz pırıl pırıl. Şehit Kubilay Mahallemizin de yollarını yapmaya devam ediyoruz. Şehit Kubilay Mahallemizdeki mahalle konağımızı da yakında hizmete açacağız. Keçiören'in tüm sokakları günlük süpürülüyor, haftada bir kez de yıkanıyor. Dünyanın en temiz şehridir Keçiören. Çankaya tarafına gittiğinizde, özellikle hafta sonları sokaklar çöpten geçilmiyor. Biz hafta sonu mesaisi vererek temizlik personellerimizi çalıştırıyoruz. Birçok belediye mesai vermemek için cumartesi pazar temizlik personelini çalıştırmıyor. Keçiören Belediyesi 7 gün 24 saat çalışıyor. " ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARIMIZI AFİŞE ETMİYORUZ

Altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların faydasına olan her türlü hizmeti hayata geçirdiklerini de söyleyen Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardımların reklam konusu yapılmasına ise tepki göstererek şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir'in bütçesi 18 milyar, Keçiören Belediyesi'nin bütçesi 600 milyon. Büyükşehir Belediyesi'nin 2 buçuk senede yaptığı ne var? Aklımıza gelen bir proje var mı? " Yardım yapıyoruz diyorlar! Doğru yardım yapıyorlar ama yardım yapılan vatandaşlarımızın sayısını da 250 bin kişiden 99 bin kişiye düşürmüşler. Yaptıkları yardımları da afişe ediyorlar. Kaldı ki Sevgili Peygamber Efendimiz (S. A. V), 'Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli' buyuruyor. Biz de bu anlamda birçok hizmet sunuyoruz ama buna yardım demiyoruz. Kimse babasının parasını vatandaşımıza vermiyor. Vatandaşımızın parasını vatandaşımıza hizmet veya sosyal destek olarak veriyoruz. Bunun reklamı olmaz. Osmanlı'da yardımlar sadaka taşlarına bırakılırdı. İhtiyacı olan da ihtiyacı kadarını alırdı. Riyakarlık insanı imandan eder. Belediye olarak birçok üniversite öğrencimize burs veriyoruz. Bir öğrencimizi de yanımıza alıp fotoğraf çektirip afişe etmiyoruz. veya yaptığımız diğer sosyal yardım hizmetlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı afişe ederek duyurmuyoruz. Fakire yardım ettim diyerek insanlarımızı rencide edip incitmek, afiş afiş televizyonlara ve gazetelere çıkarmak zülfüyare dokunan hareketlerdir. Türkiye'de üniversite öğrencilerine burs veren birkaç minik belediye var. Büyük şehirlerde öğrencilere burs veren tek belediye ise Keçiören Belediyesidir. Hiçbir zaman gençlerimizi yanımıza alıp biz gençlerimize burs veriyoruz demedik, onları rencide etmedik. "

YÜZME HAVUZU VE SPOR TESİSİ MÜJDESİ

Başkan Altınok konuşmasının sonunda 3 mahallenin faydalanabileceği bir de yüzme havuzu ve spor merkezi müjdesi vererek, "Sancaktepe, Yükseltepe ve Şehit Kubilay mahallelerimizin istifade edebileceği yüzme havuzu ve spor merkezinin de ihalesini yapıyoruz. İnşallah kısa zamanda bu hizmeti Keçiören'imize kazandıracağız. Bir de kule projemiz var buraya… Onun da ihalesini yapacağız. Kule, 40 metre yüksekliğinde ve bütün Ankara ayağınızın altında olacak. Durmak yok yola devam, durmak yok hizmete devam, durmak yok çalışmaya devam... " diye konuştu.

Programda Başkan Altınok katılımcılarla birlikte beton mikserini çalıştıran butona bastı ve Sancaktepe Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi'nin temelini attı.

Kaynak: Habermetre