Başkan Altay: "Konya'da cuma namazı ile ikinci bayram yaşandı"- Konya Büyükşehir Belediyesi tüm...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Altay: "Konya'da cuma namazı ile ikinci bayram yaşandı"- Konya Büyükşehir Belediyesi tüm...

- Başkan Altay: "Konya'da cuma namazı ile ikinci bayram yaşandı" Konya Büyükşehir Belediyesi tüm camilerde tedbirleri aldı, 300 bin tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı Korona virüs nedeniyle ibadete kapalı olan camilerin cuma namazı ile birlikte ibadete açılmasıyla Konya...

29.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:23

- Başkan Altay: "Konya'da cuma namazı ile ikinci bayram yaşandı"

Konya Büyükşehir Belediyesi tüm camilerde tedbirleri aldı, 300 bin tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı

KONYA - Korona virüs nedeniyle ibadete kapalı olan camilerin cuma namazı ile birlikte ibadete açılmasıyla Konya Büyükşehir Belediyesi gerekli tüm tedbirleri aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı'ndan sonra ikinci bir bayram olan cuma gününü yaşadıklarını belirterek, vatandaşların gönül rahatlığı içinde ibadetlerini gerçekleştirmesi için gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camilerin yeniden ibadete açılmasıyla Konya'da da vatandaşlar alınan tedbirlerle cuma namazlarını kıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların cuma namazlarını sorunsuz şekilde kılabilmesi için 31 ilçede cuma namazı kılınan noktalara dezenfektan kurulumu yaparak camiye gelen vatandaşlara da 300 bin adet tek kullanımlık seccade ve maske dağıttı. Mevlana Meydanında cuma namazı öncesinde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı'ndan sonra ikinci bir bayram olan mübarek Cuma gününü yaşadıklarını belirterek, Konya olarak tüm camilerde gerekli hazırlıkları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Amacımız Konya'da herkesin sorunsuz şekilde ibadetini yapması"

Cuma namazı için alınan tedbirleri sıralayan Başkan Altay, "Sosyal mesafenin korunacağı şekilde işaretlemeleri yaparak, 300 bin tek kullanımlık seccade dağıttık. Maske dağıtımıyla ilgili de gerekli tedbirleri aldık. Ayrıca el dezenfektanları hazırlandı. Sonrasında maskelerin, eldivenlerin ortada bırakılmaması için geri dönüşüm kutularıyla birlikte tüm tedbirleri müftülüğümüzle birlikte aldık. Amacımız Konya'da cumaya gelen herkesin sorunsuz şekilde ibadetini yerine getirebilmesi. Zaten sürecin başından itibaren Konya'da hiçbir sorun yaşanmaması için bütün belediyelerimizle birlikte çok yoğun bir gayret sarf ettik. İnşallah bu cuma gününde de vatandaşımız gönül rahatlığı içinde ibadetini gerçekleştirebilecek" dedi.

"Gönülden selamlaşacağız"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koordinasyonunda salgın sürecini olağanüstü bir başarıyla yürüttüğünün bir kez daha altını çizen Başkan Altay, "İnşallah bundan sonra da normalleşme döneminin başlangıcına cuma namazıyla birlikte başlamış oluyoruz. Ama vatandaşlarımızın da dikkat etmesi gereken kurallar var. Mutlaka abdestli camiye gelmemiz gerekiyor. Biz seccade versek de kendi seccadesini getirmesi gerekiyor. Sosyal mesafeye ve el hijyenine de dikkat etmek gerekiyor. Birbirimizi çok özledik, camiyi çok özledik ama sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, musafaha etmeyeceğiz, gönülden selamlaşacağız" ifadelerini kullandı.

1 Haziran'dan sonra yavaş yavaş seyahat yasağının da kalkmasıyla birlikte tüm ülkede normalleşme adımlarının atıldığını kaydeden Başkan Altay, "Milletimiz, devletimiz, Cumhurbaşkanımız hep birlikte el ele bu süreci atlatacağız. Konyalıların daha sonra tüm Türkiye'nin ve İslam aleminin cumasını kutluyorum. Rabbim böyle zorlukları bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Uzun bir aradan sonra cuma namazı kılmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten vatandaşlar da seccade dağıtımı, dezenfektan kurulumu ve maske dağıtımı gibi önlemler alarak halk sağlığını korumaya gayret eden Konya Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti.

Başkan Altay: 'Konya'da cuma namazı ile ikinci bayram yaşandı'- Konya Büyükşehir Belediyesi tüm...

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Haber
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi
Gençler arasındaki kavgada, 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Gençler arasındaki kavgada, 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir
Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
Elazığ'da yavru dağ keçisi önce hastane bahçesine girdi sonra cama zıpladı
Elazığ'da yavru dağ keçisi önce hastane bahçesine girdi sonra cama zıpladı
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Fahrettin Koca Adnan Menderes Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Fatih Terim Caner Erkin Ergin Ataman Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Spor Toto Süper Lig
Şu an buradasınız: Başkan Altay: "Konya'da cuma namazı ile ikinci bayram yaşandı"- Konya Büyükşehir Belediyesi tüm... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 18:24:51. #1.14#
title