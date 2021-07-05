Başiskele'de yaz etkinlikleri başladı
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Başiskele'de yaz etkinlikleri başladı

Başiskele'de yaz etkinlikleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başiskele Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz etkinlikleri, bu yıl da normalleşme sürecinin ardından başladı.

Başiskele Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz etkinlikleri, bu yıl da normalleşme sürecinin ardından başladı.

Başiskele Belediyesi, "Bu Yaz Sahile Gel" sloganıyla vatandaşları Başiskele Sahili'ne davet etti. Geçen yıl korona virüs salgını gölgesinde geçen etkinlikler bu yıl daha coşkulu başladı. Yaz etkinliğini, Murat Bizel ve Bando Takımı'nın konseriyle başlatan Başiskele Belediyesi, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Kısıtlamalar sonrası gerçekleştirilen ilk konsere vatandaşlar ilgi gösterirken maske, mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat edildi. - KOCAELİ

Başiskele'de yaz etkinlikleri başladı
Başiskele'de yaz etkinlikleri başladı
Başiskele'de yaz etkinlikleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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