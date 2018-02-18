Başbakan Yıldırım'dan Osmanlı Tokadı Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, "Avrupa ziyaretimde bana Osmanlı tokadını sordular. 'Cumhurbaşkanınız, Osmanlı tokadı atacak, kime atıyor' dediler. Dedim ki; gidin Fırat Kalkanına, gidin Afrin'e, Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz. Bu ülkenin birliğine, bağımsızlığına, kardeşliğine karşı kim olursa olsun Osmanlı tokadını en sert şekilde atarız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara 6. Olağan İl Kongresine katıldı. Ankara Spor Salonunda gerçekleşen kongrede partililere seslenen Başbakan Yıldırım, "Bugün Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kalbi Ankara'dayız. Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 53. İl Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bu salonu dolduran, sevdasıyla, coşkusuyla gücümüze güç katan bütün yol arkadaşlarıma, sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar 840 ilçe, 52 ilde büyük bir demokratik olgunlukla bayram havasında kongrelerimizi tamamladık. Her bir kongremiz başka partilerin genel kongrelerinden daha da coşkulu. Salondan daha fazla Ankaralı yol arkadaşımız dışarıda bu kongreyi izliyor. On binlerin katıldığı salonlardan sokaklara taşan mitingi gibi kongreler yapıyoruz. Bugün Ankara'da sevdamızı büyütüyor, davamıza, liderimize, yolumuza sadakatimizi yeniliyoruz. Gücümüze güç katıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi perçinleştiriyoruz. Kongremizin partimiz, ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti bir zümrenin refahı için değil, bütün Türkiye'nin selameti, refahı için siyaset yapıyor. AK Parti'nin siyaseti topluma güven siyasetidir. Bugüne kadar hangi başarıya imza attıysak millet için yaptık, gençlerimizin geleceği için yaptık. Emek ve gayret bizimdir, başarı millete aittir. Bizler bu aziz milletin hizmetkarıyız. AK Parti siyaseti toplumsal kardeşliğin, barışın, refahın teminatıdır" ifadelerini kullandı.

"16 yıl boyunca demokrasi, adalet zeminini daha da sağlamlaştırdık"

"16 yıl önce en büyük önceliğimiz adalettir, kalkınmadır dedik ve bu kutlu yürüyüşe çıktık. 16 yıl boyunca demokrasi, adalet zeminini daha da sağlamlaştırdık" diyerek sözlerini sürdüren Yıldırım, "Vesayet odaklarını tek tek ortadan kaldırdık. Daha yolun başında bir etnik grubun, bir zümrenin değil, Türkiye'nin, milletin partisi olacağız dedik ve olduk. 81 ilimize hizmet götürdük. 81 milyon vatandaşımızın gönlüne taht kurduk. Yılları böldük milleti birleştirdik, ülkeyi birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bu ülkenin çözülemez dertlerine derman olduk, ihanetler gördük, tuzaklar gördük, darbe girişimlerini gördük ama yılmadık, yorulmadık, korkmadık, mevzimizi asla terk etmedik. Ne hudutlarımızı çiğnemek isteyen cinayet odaklarına, ne kuzu postuna bürünmüş çakallara fırsat vermedik, teslim olmadık, milletin emanetine sahip çıktık. Hayal edilemeyen hedefleri bir bir gerçeğe dönüştürdük. Cumhuriyetin bütün kazanımlarını güçlendirdik. Demokrasimizi, vesayet odaklarının elinden aldık. Ankara'yı, 81 ilimizdeki bütün vatandaşlarımıza açtık, Ankara ile milletin arasındaki duvarları kaldırdık. Artık bütün yollar Ankara'ya çıkıyor. Bölgesel ve küresel senaryolarda Ankara'yı hesaba katmayanları artık kimse hesaba katmıyor. Ankara gücünü bütün mazlumlarla paylaşıyor" açıklamasını yaptı.

"Ülkemiz üzerinde oynanan bütün oyunları tek tek bozduk"

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İktidara geldiğimizde kişi başı milli gelir 3 bin dolardı, şimdi 11 bin dolara çıkarttık. Satın alma gücüne göre Türkiye dünyanın 13. büyük ekonomisi oldu. 2017'nin 3. çeyreğinde dünyada rekor büyümeye imza attık.Yüzde 11.1 büyüdük. İhracatta da rekordan rekora koşuyoruz. Göreve geldiğimizde sadece 12 ilimiz ihracat yapabilirken, bugün bütün illerimizde ihracat yapılabiliyor. Ankara'ya 16 yılda 81 milyar yatırım yaptık. Sadece siyasetin değil, hızlı tren ağlarının buluştuğu şehir de Ankara oldu. Savunma sanayinin kalbi Ankara oldu. Bugün dünyanın ilk 100 savunma şirketleri arasına giren 3 şirketimiz Ankara'da çalışıyor. Milli sanayimizi geliştirmek için üretim yapıyor. Havacılıkta, savunma sanayimizde ciromuz 6 milyar doları aştı. Ankara'da şimdi yeni 730 hektarlık bir alana Uzay ve Havacılık Organize Sanayii Bölgesi kuruyoruz. Ankara için hayırlı olsun. Hiçbir zaman umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmadık, prim vermedik. İnsanlarımızın kaybolan umutlarını hep taze tuttuk. Bütün dünya ekonomik ve siyasi krizlerle sarsılırken, Türkiye sapasağlam ayakta kaldı ve istikrarla büyümesine devam etti. Bu başarı Türkiye'nin, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının başarısıdır. Bu başarı liderine inanmış, davasına inanmış milletine hizmet yolunda gecesine gündüzüne katan AK kadroların başarısıdır. Bizim bu vatana, bu topraklara en büyük borcumuz milletimizin omzumuza yüklediği bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmektir. Bugüne kadar ülkemiz üzerinde oynanan bütün oyunları tek tek bozduk. 15 Temmuz'da, meydanlara inin dediniz ve bu millet indi meydanlara alçaklara hak ettikleri dersi verdi. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi, darbecilere darbeyi indirdik. Yalanla, iftirayla milletimizle aramızdaki bağı koparmaya çalışanlara fırsat vermedik."

"Gidin Fırat Kalkanına, gidin Afrin'e, Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bizi vururlarsa sert karşılık veririz" diyen Amerikalı Korgeneral Paul Funk'a yönelik "Hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları çok açık" sözlerinin Avrupa ziyaretinde kendisine sorulduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, "Zeytin Dalı Harekatı ile Güney sınırlarımıza vatandaşlarımıza yönelik tehditleri de bertaraf ediyoruz. Harekat planlandığı şekilde tüm hızıyla gidiyor. Avrupa'daydım, çeşitli temaslarda bulundum. Bana Osmanlı tokadını sordular. Cumhurbaşkanınız, Osmanlı tokadı atacak. Kime atıyor dediler. Dedim ki; gidin Fırat Kalkanına, gidin Afrin'e, Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz. Bu ülkenin birliğine, bağımsızlığına, kardeşliğine karşı kim olursa olsun Osmanlı tokadını en sert şekilde atarız. Mehmetçiğin, Afrin çevresinde oluşturduğu güvenli alanlar gittikçe ilerlemeye devam ediyor. Bin 600'ün üzerinde bugüne kadar terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün kirli oyunlarını bir bir deşifre ediyoruz. Sivil kıyafet giyerek, sivilleri kalkan olarak kullanan teröristlerin, Mehmetçiğin hassasiyetini kullanmaya çalıştığını bugün bütün dünya biliyor. 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan, dünyanın vicdanı olan Türkiye'nin sivillere zarar vermemek için çalıştığını bütün dünya biliyor. Ama hiç kimse iyi niyetimizi kullanmaya kalkmasın. Bu kirli oyunları tek tek bozacağız. Terör örgütleri ve onların uzantılarıyla mücadelemiz bu bölgede, yurt içinde, yurt dışında bu terör belası son buluncaya kadar devam edecek. Teröre destek veren kanlı ellerin hepsini teker teker kıracağız. Dünyada ezilen mazlumların sesi olan bu ülkeyi karalamaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Bilsinler ki, Türkiye bu büyük ülke, bu aziz millet için koyduğumuz ne kadar hedef varsa Allah'ın izniyle hepsine teker teker ulaşacağız. Bu milleti tarih boyunca hiçbir güç haklı davasından çeviremedi, bundan sonra da çeviremeyecek" ifadelerini kullandı.

"2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyeceğiz"

Gece gündüz çalıştıklarını, 16 yıldır her türlü engele rağmen millete hizmet yolunda bir saniye durmadıklarını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Mazeretlere sığınmadık. Mazeretsiz alın teri döktük. Şimdi de geleceğe umutla bakıyoruz ve daha büyük hedefler için yoldayız. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Gün yeniden destan yazma günüdür, gün milletin bütün unsurlarıyla kenetlenme günüdür, gün nifak ateşini söndürme günüdür, gün birlik, beraberlik, kardeşlik günüdür. AK Parti bu birlik ruhunun adıdır, Türkiye'nin aklı, vicdanıdır. Hedeflerimize ulaşmak için anahtar bizim elimizde. 2019'a Ankara hazır mı? Yeni bir destan yazmaya var mısınız? Yerel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde yeni bir zafere imza atacak mıyız? Ankara hazır, Türkiye hazır. Bu kutlu yürüyüşte millete hizmet yolunda aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Milletin umudu AK Parti'dir, milletin umudu Türkiye'nin aydınlık yarınlarıdır" diyerek sözlerini sonlandırdı. - ANKARA