Başbakan Yıldırım: "Asker Kılığına Giren Alçaklara Hak Ettiği Dersi Verdiniz"

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda askerlerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Türk ordusu milletiyle et ve tırnak gibidir. Bunu en son 15 Temmuz'da gördük. Bayrağını, vatanını seven Türk askeri, polisi vatandaşlarımız asker kılığına girmiş alçaklara hak ettiği dersi o gece hep beraber verdi" dedi.



Başbakan Yıldırım, partisinin Isparta'da 6. Olağan Kongresi'ne katıldıktan sonra Eğirdir ilçesindeki Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na geçti. Burada, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve kuvvet komutanları tarafından karşılanan Yıldırım, komandolar tarafından hazırlanan bir tatbikatı izledi. Daha sonra askerlerle tabldottan yemek yiyen Başbakan Binali Yıldırım, bir askerin ailesi ile telefonla görüştü ve yeni yılını kutladı.



Yemeğin ardından askerlere bir konuşma yapan Yıldırım, tüm Mehmetçikleri 81 milyon adına selamladığını kaydetti.



Yeni yıla askerlerle girmenin bahtiyarlığını yaşadığını dile getiren Yıldırım, "Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, 'Dünyanın hiçbir ordusunun yüreği seninkinden daha temiz daha sağlam askere rastgelinmemiştir' sözünün canlı şahitlerisiniz. Az önce sahada nefes kesen göğsümüzü kabartan çok güzel gösterilere tabiatın zor şartlarında hem hayatta kalma hem de düşmana karşı çetin şartlarda galip gelme adına çok önemli eğitimleri alıyorsunuz. Vatanın her karış toprağı sizin çelikten iradeniz, cesaretiniz ile geçilmez bir kale oluyor" diye konuştu.



"Terörle mücadelede simge oldunuz"



Türkiye'nin yeni yılının askerlerin sayesinde emniyet ve gücen içinde geçireceğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Bu vesileyle hepinizi yeni yılının sağlık ve hayırlı olmasını diliyor, milletim adına yeni yılınızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye zorluklarla dolu bir yılı geride bıraktı. Gelecek yılımız bugünden çok daha güzel olacak. Bu başarıların mimarından birde terörle mücadelede ve Türkiye'nin etrafındaki tehlikelerin bertaraf edilmesinde şanlı ordumuzu her türlü övgüye layık komandolarımız sizlersiniz. Bu okuldan yetişen vatan evlatları birer Ulubatlı Hasan, birer Seyit Onbaşı olarak dosta güven, düşmana korku veriyor. Terör denen illete tarihinin en ağır darbesini sizler vurdunuz. Ülkemizi daha güvenli huzurlu hale getirdiniz. Hiçbir zorlukla yılmayan ordumuzun asil ve yetenekli komandoları Türkiye'nin terörle mücadelesinin adeta simgesi oldu. Komando zoru hemen başarır imkansız biraz zaman alır. Komando göklerin kartalı, düşmanı çelik pençeleriyle ezen büyük Türk kahramanlarıdır. Yüreği vatan için çarpan bu vatan evlatlarını yetiştiren komutanlarımız, Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir olmak üzere takdir ve tebrik ediyorum" diye konuştu.



"Milletimizin gururu, baş tacısınız"



Türkiye'nin son yıllardaki ağır terör ve güvenlik tehdidinden komandoların gayretleri sayesinde çıkıldığını dile getiren Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:



"Hükümet olarak sizlerin eğitimleri ordumuzun her türlü ihtiyacı için gereken ne varsa hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan anında yerine getiriyoruz. Türk ordusu milletiyle et ve tırnak gibidir. Bunu en son 15 Temmuz'da gördük. Bayrağını, vatanını seven Türk askeri, polisi vatandaşlarımız asker kılığına girmiş alçaklara hak ettiği dersi o gece hep beraber verdi. 1926' da kurulan bu güzide okul bugün 13 aktif kursla, 6 bin 430 komandoyu en iyi en yetkin şekilde eğitiyor. Ordumuzun gücüne güç kabiliyete kabiliyet katıyor. Bugüne kadar 20 farklı ülkenin 2 bin 500 den fazla komando da burada eğitim aldı. Türkmenistan, KKTC'den diğer ülkelerden askerlerimizi var. 8 farklı kurs, 3 eğitim kapasitesi bu okulda de sağlanıyor. Bu güzide eğitim kurumumuzda dünyanın en zorlu parkurunda eğitimler alınıyor, bu parkurlarda eğitimleri en güzel şekilde tamamlanıyor. Az önce şahit olduğumuz küçük bir gösteri buradaki eğitimlerin ne kadar çetin ve önemli olduğunu ortaya koydu. Burada yetişen komandolar Türk milletinin gururumuzsunuz, baş tacısınız."



"Yazdığınız destana dünya şahit oldu"



Türk ordusunu mazlumların ordusu olduğunun altını çizen Yıldırım, "Türk komandosu dünyanın neresinde olursa olsun huzurun güvenin barışın, ay yıldızlı bayrağımızın teminatıdır. El Bab, Fırat Kalkanı'nda yazdığınız destanı cümle alem gördü. Tarihi şehirleri yıkıp yakmak isteyen eşkiyaları nasıl yendiğinizi sivil halkı nasıl kurtardığınızı yazdı ve buna tüm dünya şahit oldu. Yüreğiniz güçlü, bileğiniz daima bükülmez olsun. Bu komando okulundan mezun olan her bir komando Türkiye'nin yarınları için önemli görevle alacaklar. Hudutlarımızda,Doğu'da, Güney Doğu'da ve ötesinde nice nice tuzaklar kuruluyor. Millete kuruluyor. Sizler bu tuzakları bozacak milletin dirliğini ve beraberliğini daim kılacaksınız. Milletin vefası yüksek kahraman evlatlarından daha büyük hazinesi yoktur. Allah yar ve yardımcısınız olsun. Yeni yıla evinizden uzakta giriyorsunuz. Yurdun dört bir köşesinde görev yapan yiğit Mehmetçiklerimizin yeni yılını tebrik ediyorum. 81 milyonun vatan evladısınız. Vatanı sizlere, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Alınlarından gözlerinizden öpüyorum" dedi.



Erdoğan, askerlere telefondan hitap etti



Başbakan Yıldırım telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dileklerini de askerlere aktardı. Erdoğan konuşmasında, şunları söyledi:



"Sevgili komandolar kahramanlarımız 2017 yılının son gününün akşamında en kalbi duygularla hepinizi selamlıyorum. 2017 yılı sizin başarılarınızla, milletimizin övgü dolu yılı oldu. Terörle mücadelede gerçekten destanlar yazdınız. ve bu başarınızın 2018 yılında da aynı şekilde devam etme inancım tamdır. Milletimizin sizlere olan inancı tamdır. Sizler bu inancı her geçen gün artırdınız, arttırıyorsunuz. Silahlı Kuvvetlerimizin elde ettiği teknolojik imkanlarla ve sizdeki bu güçlü imanla inanıyorum ki dünyada örnek bir ordu destanını yazacaktır. Sizleri gözlerinizden öpüyorum, başarınızla iftihar ediyoruz. 2018 yılının başarılarla dolu olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Allah yar ve yardımcısınız olsun." - ISPARTA