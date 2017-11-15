Başbakan'ın Afişini Yırtıp Ezdiler, "Alkollüydük Hatırlamıyoruz" Dediler

İzmir'in Balçova ilçesinde, reklam panosunda bulunan Başbakan Binali Yıldırım'ın afişini yırtan 3 şüpheli hakkında 'mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmaya çıkan sanıklar, "Alkollüydük, hatırlamıyoruz" dedi.



Olay, geçtiğimiz 20 Mart günü, Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 Nisan Referandum çalışmaları nedeniyle Balçova AK Parti İlçe Başkanlığı, yol üzerindeki reklam panosuna Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafı olan ve 'Önce memlekete, tabi ki evet' afişini astı. Soruşturmayı yürüten savcının hazırladığı iddianameye göre, şüpheliler Barış B. (36), Erol P. (47) ve Lokman D. (29) araçları ile giderken reklam panosu önünde durarak, Başbakan Yıldırım'ın olduğu afişi yırttıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. AK Parti Balçova İlçe Başkanı avukat Evrim Özen'in şikayeti üzerine şüpheliler hakkında 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar ve para cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya müşteki AK Parti Balçova İlçe Başkanı avukat Evrim Özen, tutuksuz sanıklar Barış B., Erol P. ve Lokman D. katıldı. Servis şoförü olan sanıklardan Barış B., işlediği suçu kabullendiğini, olay günü alkollü olduğunu, olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamadığını, siyasi bir kastının olmadığını söyledi. Bir diğer sanık servis şoförü olan Erol P. ise araçla giderken tuvalet ihtiyacı için durduklarını belirterek, "Önce Barış ile Lokman indi. Gelen sesler üzerine ben indim. Oradaki bekçi ile tartışıyorlardı. Ben afiş yırtmadım. O gün alkollüydük. Herhangi bir art niyetimiz, siyasi bir kastımız yoktur" dedi.



İşçi olan diğer sanık Lokman D. de olay günü alkollü olduklarını, ne yaptıklarını bilmediklerini, olay sonrası polislerin kendilerini arayınca işin ciddiyetini anladıklarını, siyasi bir kastın olmadığını, alkolün etkisiyle yaptıklarını söyledi.



Maddi zarar 500, manevi zarar paha biçilemez



Müşteki AK Parti Balçova İlçe Başkanı avukat Evrim Özen ise reklam panosuna Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafı olan afişi astıklarını belirterek, "Olay yerine yakın bir inşaatın bekçisi başkan yardımcımızı arayıp durumu bildirmiş. Başkan yardımcım da bana bildirdi. Polise bilgi verip olay yerine gittik. Reklam panosunda bulunan Başbakanımız Binali Yıldırım'ın fotoğrafı yırtılarak indirildiğini, Başbakanımızın resmi üzerinde ayak izleri olduğunu, fotoğrafın buruşturularak inşaat alanına atıldığını gördük. Olaydan sonra sanıklar gelerek özür dilediler. Ancak olay yerinde, Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza hakaret edilmiş olunması ve Başbakanımızın fotoğrafı üzerinde ayak izleri olması nedeniyle uzlaşmayı kabul etmedim. Sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu.



Hakimin müşteki Evrim Özen'e maddi ve manevi kayıplarının olup olmadığına dair soru sorması üzerine Özen, maddi olarak 500 lira zararları olduğunu manevi olarak ise paha biçilmez bir zararları olduğunu söyledi. Hakim gelecek celse tanıklar inşaat bekçisi ve AK Parti Balçova Başkan Yardımcısının dinlenmesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - İZMİR