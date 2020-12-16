Başakşehir, Turgutluspor maçına hazır
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Başakşehir, Turgutluspor maçına hazır

16.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:39
Başakşehir, Turgutluspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'unda yarın sahasında Turgutluspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'unda yarın sahasında Turgutluspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmana dinamik ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas oyunu oynadı. Antrenman gerçekleştirilen taktik çalışmalarla sona erdi.Turuncu-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'unda yarın saat 19.00'da Turgutluspor'u konuk edecek. Karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak. Doman'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kapluhan ve Ata Yıldırım üstlenecek.


Başakşehir, Turgutluspor maçına hazır
Başakşehir, Turgutluspor maçına hazır
Başakşehir, Turgutluspor maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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