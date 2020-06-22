Başakşehir Şehir Hastanesi'nin çevresini süsleyen ağaçların sulama sistemleri yapılıyor - Başakşehir Şehir Hastanesi'nin çevresini süsleyen ağaçların sulama sistemleri yapılıyor Hastane çevresini süsleyen yüzlerce ağaç drone ile havadan görüntülendi Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin çevresine dikilen çam ve...

- Başakşehir Şehir Hastanesi'nin çevresini süsleyen ağaçların sulama sistemleri yapılıyor

Hastane çevresini süsleyen yüzlerce ağaç drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin çevresine dikilen çam ve sakura ağaçların sulama sistemleri çalışmaları başladı. Hastanesi'nin çevresini süsleyen ağaçların mart sonu nisan aylarında çiçek açması bekleniyor.

Türk-Japon işbirliğiyle yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin çevresine çam ve sakura ağaçları dikilmişti. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 dönümlük alana dikilen yüzlerce ağacın sulama sistemleri çalışmaları başladı. Öte yandan hastane çevresini süsleyen ağaçların mart sonu nisan aylarında çiçek açması bekleniyor. Dikilen ağaçlar drone ile havadan görüntülendi.

(Sİ- MB-EG-

Kaynak: İHA