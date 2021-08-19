Başakşehir, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Başakşehir, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, üç grup halinde 5'e 3 pas çalışması yaptı.

Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Nacer Chadli, antrenmanın bir bölümünde takımla yer alırken Enzo Crivelli fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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