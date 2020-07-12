Başakşehir, Konyaspor maçına hazır
Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 32'nci haftada yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarınıtamamladı.
12.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:33
Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 32'nci haftada yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını
tamamladı.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ederken, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Akşam saatlerinde Konya'ya gidecek Medipol Başakşehir, yarın saat 21.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.
Kaynak: DHA