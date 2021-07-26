Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

Beş grup halinde 4'e 1 pas çalışmasıyla devam eden idman, orta-şut ve taktik çalışmayla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Ahmed Kutucu, Atabey Çiçek ve Enzo Crivelli idmana katılmadı.

Turuncu-lacivertli ekip hazırlıklarına akşam çalışmasıyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever