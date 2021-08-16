Başakşehir'de sürpriz ayrılık! Yıldız futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi

Geçen sezon başında kadroya katılan Brezilyalı sağ bek Rafael ile Başakşehir'in yolları ayrıldı. Kariyerinde Manchester United, Lyon gibi takımlarda top koşturan deneyimli bek oyuncusunun sürpriz ayrılığı futbol kamuoyunu şaşırttı.

Başakşehir'de Rafael'in hikayesi bir sezon sürdü. Transfer olduğu dönemde büyük sükse yaratan Brezilyalı oyuncunun ayrılığı da bir o kadar gündemi salladı. Brezilyalı futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.