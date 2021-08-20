Başakşehir'de geleneksel aşure ikramı
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Başakşehir'de geleneksel aşure ikramı

Başakşehir'de geleneksel aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi ve oğluyla birlikte Başakşehir Millet Bahçesi'nde ilçe sakinlerine aşure ikram etti.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi ve oğluyla birlikte Başakşehir Millet Bahçesi'nde ilçe sakinlerine aşure ikram etti. Başkan Kartoğlu, sohbet ettiği Başakşehirlilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Başakşehir Belediyesi, Muharrem ayı münasebetiyle geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yıl da devam ettirdi. Başakşehir Merkez Camii ve Başakşehir Millet Bahçesi girişinde kurulan stantlarda, binlerce ilçe sakinine aşure ikram edildi. Birlik ve beraberliğin simgesi Muharrem ayında dağıtılan aşureler ilçe sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Başkan Kartoğlu eşi ve oğluyla aşure ikram etti

Aşure ikramı ilk olarak Başakşehir Merkez Camii'nde Cuma namazı çıkışında gerçekleştirildi. İkinci etkinlik ise Başakşehir Millet Bahçesi'nde yapıldı. Programa eşi ve oğluyla birlikte gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçe sakinlerine tek tek aşure ikramında bulundu. Başkan Kartoğlu, aşure ikramı sırasında vatandaşlarla da sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Başakşehir'de geleneksel aşure ikramı
Başakşehir'de geleneksel aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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