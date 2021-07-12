Başakşehir'de açık havada sinema keyfi başladı
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Başakşehir'de açık havada sinema keyfi başladı

Başakşehir'de açık havada sinema keyfi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi, geleneksel yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği açık hava sineması ile Türk ve dünya sinemasının unutulmaz filmlerini ilçe sakinleriyle buluşturuyor.

Başakşehir Belediyesi, geleneksel yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği açık hava sineması ile Türk ve dünya sinemasının unutulmaz filmlerini ilçe sakinleriyle buluşturuyor. Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'te kurulan dev ekranlarda Başakşehirliler, yıldızlar altında film izlemenin keyfini çıkarıyor.

Başakşehir Belediyesi, Bahçeşehir Gölet ve Başakşehir Millet Bahçesi'nde kurduğu açık hava platformlarında Türk ve dünya sinemasının unutulmaz filmlerini Başakşehirlilerle buluşturuyor. Yaz ayları boyunca devam edecek açık hava sinema etkinliği, "Akıl Oyunları" adlı filmin gösterimiyle başladı.

Yazlık sinemanın tadını çıkardılar

Güzel havanın tadını çıkarmak isteyen Başakşehirliler, sandalyelerini alarak Bahçeşehir Gölet ve Başakşehir Millet Bahçesi'ne akın etti. Bazı Başakşehirliler ise yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerle piknik yaparak film izlemenin keyfini yaşadı.

Sosyal mesafeye dikkat edildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında izleyiciler arasında mesafe bırakılmasına dikkat edildi. Açık hava sineması ile eski günlere geri döndüklerini belirten Başakşehirliler, etkinliği yaz boyu takip edeceklerini söyledi.

Hafta sonlarında sinema keyfi

İlçe sakinlerine yıldızlar altında film izleme imkanı sunan etkinlikte, yaz boyunca Türk ve dünya sinemasının seçkin örneklerinin gösterimi yapılacak. Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'te düzenlenecek açık hava sinema etkinliğinde film gösterimleri, hafta sonları her cumartesi ve pazar akşamı saat 21'de başlayacak. - İSTANBUL

Başakşehir'de açık havada sinema keyfi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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