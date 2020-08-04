HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Başakşehir, Danimarka'ya uçtu

- Başakşehir, Danimarka'ya uçtu Okan Buruk: "Son 8'e kalmak bizim için çok önemli" UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Kopenhag deplasmanına çıkacak olan Başakşehir, maç öncesi Danimarka'ya uçtu.

04.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:46

- Başakşehir, Danimarka'ya uçtu

Okan Buruk: "Son 8'e kalmak bizim için çok önemli"

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Kopenhag deplasmanına çıkacak olan Başakşehir, maç öncesi Danimarka'ya uçtu. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, "Son 8'e kalmak bizim için çok önemli. Türkiye'yi temsil ediyoruz ve bunun bilincindeyiz" dedi.

Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yarın Kopenhag ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi turuncu-lacivertli takım, saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'ndan Danimarka'ya uçtu. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, "Başakşehir takımının tarihinde ilk defa çeyrek final şansı yakalaması var. İlk maçta aldığımız 1-0'lık üstünlük sonrası ikinci maçta da avantajımızı korumak istiyoruz. Son 8'e kalmak bizim için çok önemli. Almanya'da yapılacak son 8'li turnuvada yer almak hem Başakşehir takımı olarak hem de Türkiye'yi temsil eden bir takım olarak bizim için çok önemli. En başından beri ülke puanına katkı yapmak istediğimizi hep söyledik. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bunun bilincindeyiz. Bundan önce yaşadığımız sevinçleri tekrar Kopenhag'ta sürdürmek istiyoruz. Son 8'in içerisinde olacağımız bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.

"Kopenhag'a karşı avantajlı gözüküyoruz"

Turu geçmeleri halinde çeyrek finalde büyük olasılıkla Manchester United ile karşılaşacaklarının sorulması üzerine Okan Buruk şunları söyledi:

"İlk hedefimiz Kopenhag'ı geçmek. Kopenhag'ı geçtikten sonra Manchester'i düşünmek istiyoruz. Açıkçası şu an tek odaklandığımız Kopenhag karşılaşması. Eğer son 8'e kalırsak, Manchester United bu senenin formda takımlarından biri. Tek maçlık oyunlar ve seyircisiz. Her takımın maça ortak olduğu oyunlar. Biz bunu Kopenhag'ta da yaşayacağız. Biz şu an Kopenhag'a karşı avantajlı gözüküyoruz. Biz turu geçersek sonra, Manchester kağıt üzerinde bize karşı avantajlı gözüküyor. Ama futbolun içinde her şey var."

Başakşehir, Danimarka'ya uçtu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı 3. Sayfa
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Magazin
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Dünya
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi Güncel
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı Ekonomi
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Magazin
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Beşiktaş'ın istediği Papiss Cisse'ye Fenerbahçe de talip oldu
Beşiktaş'ın istediği Papiss Cisse'ye Fenerbahçe de talip oldu
Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak
Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Beyonce Müjde Ar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Çeşme Beşiktaş Transfer
Şu an buradasınız: Başakşehir, Danimarka'ya uçtu - Kopenhag
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 14:28:18. #1.15#
title