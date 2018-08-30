Barut: "Çukobirlik Efsanesi Yok Edilmesin"

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Mersin yolu üzerindeki 550 dönümlük arazi, fabrika, gayrimenkul ve makine satışıyla gündeme gelen Çukobirlik'in yok edilmemesini istedi.

Barut, yaptığı açıklamada, Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (Çukobirlik) içinde biyodizel tesisi ve yağ fabrikasının da bulunduğu yaklaşık 550 dönümlük arazisi, fabrikası, gayrimenkulleri, makine, demirbaş ve teçhizatlarının satışa çıkarılmasına tepki gösterdi.

Çukobirlik'in Çukurova Bölgesi'nde pamuk üreticilerinin ürünlerini değerlendirmek ve üreticiye destek sağlamak amacı ile kurulduğunu anımsatan Barut, şöyle devam etti:

"Çukobirlik, 15 Ekim 1940 tarihinde 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri Yasası'na göre Adana, Ceyhan ve Tarsus Tarım Satış Kooperatifleri'nin bir araya gelerek 275 ortakla oluşturdukları bir Kooperatifler Birliği'dir. Kuruluşundan sonra büyümesini sürdüren Çukobirlik, 30 Nisan 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3186 sayılı yasaya göre yeniden yapılandı ve merkezi Mersin'de bulunan Yerfıstığı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile birleştirildi. Çukobirlik Mardin ve Diyarbakır'dan Mersin'e, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan Hatay ve Osmaniye'ye çok sayıda il ve onlarca ilçede tesisleri ve 34 Kooperatifi ile yaklaşık 40 bin üretici ortağına hizmet veriyor. Binlerce kişiyi istihdam eden, 6 sawgın, 5 rollergin prese işletmesi, yağ, boya, dokuma, iplik fabrikaları ve biyodizel tesisleri bulunan Çukobirlik, ekimden satıma kadar her aşamada üretici ortaklarına hizmet vermeyi amaçlıyordu. Çukobirlik ortaklarının pamuğunu, soyasını, ayçiçeğini, kanolasını satın alarak onları serbest piyasa koşullarında haksız rekabetten koruyup aynı zamanda zirai ilaç, küspe, zirai gübre ve tohumluk gibi destek sağlıyordu. Ortadoğu ve Balkanların en büyük entegre tesislerine sahip Çukobirlik yıllar içerisinde yok edilmeye, ortadan kaldırılmaya çalışıldı."

Tüm dünyanın Çukurova'yı bereketli toprakları ve beyaz altın olarak anılan pamuğuyla tanıdığını aktaran CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şöyle konuştu:

"Pamuk, bereketli topraklara zenginlik getirmiş ve çok önemli bir değer kazandırmıştı. Tarımsal sanayinin çok önemli bir parçası olan pamuk sayesinde, esnafından işçisine, çiftçisinden sanayicisine herkes kazanç sağlamış, kent ve ülke ekonomisi kalkınmış, toplumun refah düzeyi ciddi biçimde yükselmişti. Pamuk yüzünden kurulan Çukobirlik, üreticilerin yüzünü güldüren, kent ve ülke ekonomisine çok önemli katkı koyan, 6 bini aşkın kişiye ekmek kapısı olan önemli bir kuruluştu. Zaman içerisinde Çukobirlik üretim tesislerinin kapanması ile üreticinin ürettiği pamuk gittikçe azaldı. Bir zamanlar 300-400 bin hektara pamuk ekilen bölgede ne yazık ki yüksek üretim maliyeletleri ve yanlış tarım politikaları sonucu pamuk ekimi neredeyse bitme noktasına geldi."

Çukobirlik'in 10 Eylül'de yaklaşık 550 dönümlük arazi, fabrika, tesis, makine ve teçhizat satışı için ihaleye çıktığını bildiren Barut, "Satış için her yıl 10 milyon liralık Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) borcu gerekçe gösteriliyor. Borçların ödenmesi için kaynak bulunamadığı söyleniyor. Bu satış gerçekleşirse eğer Çukobirlik, Adana, ülkemiz ve üreticilerimiz böylelikle çok önemli bir kayıp daha yaşayacak. Türkiye'nin değişik bölgelerindeki Fiskobirlik, Pankobirlik ve Tariş gibi birlikler yaşatılırken, ülkemiz tarımsal üretim ve sanayisinin simgelerinden Çukobirlik neredeyse yok ediliyor. Bu durumu kabul etmek mümkün değil" diye konuştu.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hepsinde tarımsal üretim ve çiftçilerin yeterince desteklendiğini vurgulayan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ne yazık ki bu durum geçerli değil. Çiftçiler yetersiz desteklemelere ve yüksek üretim maliyetine, hatta yanlış tarım politikalarına rağmen üretim yapmaya çalışıyor. Mutlaka tarım politikası değiştirilmeli, iyi bir planlama yapılmalı, yüksek girdi maliyetlerine çözüm bulunmalı ve üretici yeterince desteklenmeli. İşte bu noktada Çukobirlik, kooperatifçilik yapmayı sürdürmeli, nitelikli tohum üretme tesislerini açıp üreticilere gübre tesisleriyle destek olmalı. Yağ fabrikasını açmalı, tarımsal sanayi üretimini güçlendirmeli, üreticilere nefes vermeli, ülke ve kent ekonomisine katkı sunmalıdır. Çukobirlik'in yaşadığı ekonomik kriz ve çıkmazlar, arsa, gayrimenkul, tesis, makine ve teçhizat satarak giderilemez. Stratejik önemdeki Çukobirlik'in işlevini yerine getirmesi için devlet eliyle adım atılmalıdır. Bu sorunun çözümü için öncelikle devletin ve hükümetin harekete geçmesi ardından, kent bileşenlerinin de ortak bir akıl etrafında buluşması gerekir. Daha çok üretim ve akılcı yönetim anlayışıyla Çukurobirlik efsanesi yeniden hayat bulabilir. Bu çerçevede üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve herkesi Çukobilirlik'e sahip çıkmaya çağırıyoruz." - ADANA