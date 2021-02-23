Bartın Milletvekili Tunç'tan Vali Güner'e ziyaret
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Bartın Milletvekili Tunç'tan Vali Güner'e ziyaret

23.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:18
Bartın Milletvekili Tunç'tan Vali Güner'e ziyaret

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Sinan Güner'i ziyaret etti.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Sinan Güner'i ziyaret etti.

Tunç, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ve İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun'un da yer aldığı ziyarette Bartın'da gerçekleştirilen yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İlin güncel sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşmede Vali Güner, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Tunç ve beraberindekilere teşekkür etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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