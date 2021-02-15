Bartın'da yüz yüze eğitime kar tatili
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Bartın'da yüz yüze eğitime kar tatili

15.02.2021 21:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 22:03
Bartın'da yüz yüze eğitime kar tatili

BARTIN'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime devam edilen okul ve kurslarda eğitim yarın tatil edildi.

BARTIN'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime devam edilen okul ve kurslarda eğitim yarın tatil edildi.  

Bartın Valiliği, Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporuna göre olumsuz hava koşullarının devam edecek olması nedeniyle yüz yüze eğitimle ilgili karar aldı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak yüz yüze eğitime devam edilen okullar ve kurslarda eğitim-öğretime 16 Şubat günü bir gün süreyle ara verildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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