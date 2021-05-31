BARSİAD Başkanı Demirören: "Büyümede başarının devamı yapısal reformlara bağlı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BARSİAD Başkanı Demirören: "Büyümede başarının devamı yapısal reformlara bağlı"

BARSİAD Başkanı Demirören: 'Büyümede başarının devamı yapısal reformlara bağlı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İlk çeyrekte yüzde 7 olarak açıklanan ekonomik büyümede kalıcı başarının yapısal reformlara bağlı olduğunu vurgulayan BARSİAD Başkanı Arif Demirören, düşük enflasyon ve faizle birlikte Türkiye'nin yatırım cazibesinin artacağını söyledi.

İlk çeyrekte yüzde 7 olarak açıklanan ekonomik büyümede kalıcı başarının yapısal reformlara bağlı olduğunu vurgulayan BARSİAD Başkanı Arif Demirören, düşük enflasyon ve faizle birlikte Türkiye'nin yatırım cazibesinin artacağını söyledi.

Yüzde 7 olarak açıklanan 2021 Ocak-Mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendiren Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, büyümede başarının sürmesi için enflasyon ve faizin düşürülmesinin yanı sıra oynaklığın arttığı kurlarda istikrarın sağlanmasının kritik önemde olduğunu dile getirdi. İlk çeyrek büyüme rakamlarının sanayici ve iş insanları için gelecek adına umut verici olarak değerlendirilebileceğini kaydeden BARSİAD Başkanı Arif Demirören, "Ekonomi yönetimimiz fiyat ve finansal istikrar konusunda adımlar atmaya devam ederken, üretim ve ihracatı arttırmaya dayalı büyüme stratejilerinin ne kadar doğru olduğunu büyüme rakamları ışığında görebiliyoruz. Titizlikle yürütülecek yapısal reform hamleleri, bu olumlu sürecin desteklenmesi ve daha da ileriye taşınmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır. Doğrudan sermaye yatırımlarının orta ve uzun vadede artması, bu bağlamda sürpriz olmayacaktır" diye konuştu.

Ekonomide başarıların dönemlik değil sürdürülebilir olması gerektiğini de vurgulayan Arif Demirören, "Sanayicimiz, iş insanlarımız bütün zorluklara rağmen bu süreçte üretmekten ve yatırım yapmaktan geri durmadı. İhracattaki rekabette yaşanan toparlanma ve beraberinde gelen rekorlar, daha sağlam adımlar atılmasını gerektiriyor. Turizmdeki toparlanmanın da desteklemesiyle birlikte büyümede pozitif ivme artarak sürecektir. Aşılamaların daha hızlı ve yoğun yapılması, hem motivasyonumuz, hem de yatırım cazibesi açısından çok değerli. Kısıtlamaların azaltılmasıyla birlikte ekonomimizin özellikle yılın ikinci yarısından sonra hız kazanmasını bekliyoruz. Enflasyonun etkili adımlarla süratle düşürülmesi ve buna faizlerdeki düşüşün eşlik etmesini bekliyoruz. Döviz kurundaki oynaklığın önüne geçilmesi için daha sonuç odaklı hamlelerin yapılması da önem arz ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek
Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek
Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Hasan Polatkan İbrahim Aydemir
Magazin Alişan İlker Kaleli Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Ünal Aysal Şenol Güneş Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BARSİAD Başkanı Demirören: "Büyümede başarının devamı yapısal reformlara bağlı" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 14:01:03. #1.15#

title