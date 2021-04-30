Baro Başkanı Aktürk: "1 Mayıs; tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanmaktadır"
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Baro Başkanı Aktürk: "1 Mayıs; tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanmaktadır"

Baro Başkanı Aktürk: '1 Mayıs; tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanmaktadır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, "1 Mayıs; tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanmaktadır" dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, "1 Mayıs; tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanmaktadır" dedi.

Aktürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Hak arayışının simgesi olan Emek ve Dayanışma Gününün, sorunlarının dile getirilmesi ve çözüm yollarının ortaya konması açısından önemi çok büyüktür. Çalışanların, insan onuruna yakışır şekilde emeklerinin tam karşılığını almalarını, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Ülkemizde 1 Mayıs'ın toplumsal barışı ve sağduyuyu güçlendiren bir bayram havasında olmasını arzu etmekteyiz. Çalışan ve emekçilerin yanındayız, onların haklarını savunmaya olmaya devam edeceğiz. Covid-19 salgınından ülkemizin en az şekilde etkilenmesi için gece gündüz demeden, tüm riskleri göze alarak fedakarca çalışan emekçilerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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