Barış Pınarı bölgesinde altyapı çalışmaları için protokol imzalandı - Haberler
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Barış Pınarı bölgesinde altyapı çalışmaları için protokol imzalandı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Barış Pınarı bölgesinde altyapı çalışmaları için protokol imzalandı

Şanlıurfa Valiliği ile uluslararası yardım kuruluşu World Vision International arasında Barış Pınarı bölgesinde içme suyu şebekesinin rehabilitasyonu ile sağlık tesislerinin iyileştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği ile uluslararası yardım kuruluşu World Vision International arasında Barış Pınarı bölgesinde içme suyu şebekesinin rehabilitasyonu ile sağlık tesislerinin iyileştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin ile World Vision International Türkiye Temsilcisi Cenk Kalfaoğlu arasında imzalanan protokolle, Barış Pınarı bölgesinde içme suyu şebekesi rehabilitasyonu ile 1 hastane ve 2 sağlık ocağının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı bölgesinde birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile işbirliği yaptıklarını belirterek, "Bu proje, içme suyu, kanalizasyon ve diğer yönleriyle oldukça önemli. Şu ana kadar sağlanan fonlarla önemli çalışmalar yaptık. Ancak bu büyüklükte bir bütçe ile ilk kez çalışma yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kalfaoğlu ise "Valilik olarak sizlerin bizlere verdiği destek çok önemli. Biz de elimizden geldiği kadar teknik kapasitemizi kullanarak söz verdiğimiz ve daha sonra yapacağımız hizmetler için umutluyuz. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Öncelikle okul ve hastanelere kesintisiz içme suyu sağlamayı hedefleyen proje kapsamında, hanelere temiz ve sağlıklı içme suyu temini için de çalışmalar yapılacak.

1 Ekim 2021'den itibaren başlayacak ve 24 ayda tamamlanması öngörülen proje kapsamında, Tel Abyad'da 1 hastane ile 2 sağlık merkezinin sağlık sistemlerine entegrasyonu ve iyileştirme faaliyetleri de yürütülecek.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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Haber: Barış Pınarı bölgesinde altyapı çalışmaları için protokol imzalandı - Haberler
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