Barcelona, PSG'nin Messi transferini durdurmak için ciddi bir delille Adalet Divanı'na gitti
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Barcelona, PSG'nin Messi transferini durdurmak için ciddi bir delille Adalet Divanı'na gitti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Barcelona kulübünün avukatları, Messi'nin transferini engellemek için Avrupa Adalet Divanı'na gidiyor. Kulüp avukatı Juan Branco, "Transferin geçici olarak durdurulması için şikayet dilekçesi hazırladık. PSG'nin FFP notunun bizden daha kötü olduğu ortadadır. Onların maaş bütçesinin gelirlere göre oranı yüzde 99, bizim ise yüzde 54. Her şey ortada ve elimizden geleni yapacağız" dedi. PSG'nin yıllardır FFP'yi deldiğine dair de spor dünyasında ciddi tartışmalar yaşanıyor.

Lionel Messi'yi kaybeden Barcelona, Arjantinli yıldızın PSG'ye imza atmasına ciddi bir gerekçeyle engel olmaya çalışacak. Yüksek bedelli transferler ve astronomik maaşlarla adından söz ettiren PSG'nin, FFP kıskacından nasıl kurtulduğu merak ediliyordu. Barcelona da bu konunun üstüne gitmek için harekete geçti. Skorer'e göre; Barcelona kulübünün avukatları Avrupa Adalet Divanı'na konuyu taşımak için bir dilekçe hazırladı.

Barcelona, PSG'nin Messi transferini durdurmak için ciddi bir delille Adalet Divanı'na gitti

Kulüp avukatı Juan Branco şu açıklamayı yaptı:

"TRANSFERİ DURDURMAK İÇİN DİLEKÇE HAZIRLADI"

"Şirketim, Barcelona adına, Paris Saint Germain'in Lionel Messi'yi kadrosuna katmasının geçici olarak durdurulması için Avrupa Komisyonu'na sunulmak üzere bir şikayet dilekçesi hazırladı.

"BARCELONA'DAN DAHA KÖTÜ"

Paris Saint Germain'in FFP notunun Barcelona'dan daha kötü olduğu ortadadır. 2019-2020 sezonunda Paris Saint Germain'in maaş bütçesinin gelirlere oranı yüzde 99 iken, bu rakam Barcelona'da yüzde 54 idi."

Barcelona, PSG'nin Messi transferini durdurmak için ciddi bir delille Adalet Divanı'na gitti
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Haber Yorumları (1)
UĞUR DURAN: Barcelona'dan buz gibi soğudum ha..!! tam bir aciziyet örneği.
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