UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Barcelona - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Barcelona- Galatasaray maçının spikeri kim olacağı merak ediliyor. Barcelona - Galatasaray maçı hakemi kim ve Barcelona- Galatasaray maçının spikeri Ertem Şener mi yoksa Ömer Üründül var mı soruları gündeme geliyor. 10 Mart Barcelona- Galatasaray maçının sunucuları kimler? Barcelona- Galatasaray maçının spikeri kim? Ertem Şener mi? Ömer Üründül var mı? Detaylar haberimizdedir…

BARCELONA- GALATASARAY MAÇININ SPİKERİ KİM?

Barcelona- Galatasaray maçını hangi spiker sunacak merak ediliyordu. Barcelona- Galatasaray maçını sunacak olan Ertem Şener olmuştur.

ERTEM ŞENER KİMDİR?

Ertem Şener, 18 Temmuz 1975 tarihinde Malatya'da doğmuştur.

İstanbul 50. Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdikten sonra Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

1995 yılında bir radyoda çalıştı. Ardından Muğla'da bölgesel bir televizyonda ve sonrasında TGRT'de 1996'da profesyonelliğe adım attı. Burada İtalya Seri maçlarının anlatımını yaparken, spor bültenleri ve program sunuculuğu da yaptı. Çok kısa bir süre Kanal 6'da çalıştı.

1997 Ağustos'un da Star TV'ye transfer oldu. Star TV'de Şampiyonlar Ligi maçlarının anlatımı, sunumu, Telegol, Futbolig programlarının yapımcılığı-sunuculuğunu gerçekleştirdi. Star Tv'de anlattığı Şampiyonlar Ligi maçları sayesinde ismini duyurdu.2001 yılında İtalya'da Fatih Terim ve Türk futbolcularının takibi için bir süre Milano'da özel bir haber ajansı adına çalıştı. 2002 yılında Star TV'ye geri döndü.

Gülşen Şener ile evlidir. Ömer, Kerim ve Nurefşan adlarında 2 oğlu bir kızı vardır.2012 yılında Kanal D'de yayınlanan "Kazanmak İçin Bir Dakika" isimli programı sundu.

TV8 ekranlarında 2012 yılında yayınlanan, Afrika'nın beşiği Kenya'da gerçekleşen yarışma programı "Trophy Türk" sunuculuğunu Helin Avşar ile birlikte Ertem Şener yaptı. Burcu Çetinkaya ile birlikte Billur Kalkavan, Berksan Özer, Hale Caneroğlu, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Zaza Enden, Leyla Bilginel, Şener Üşümezsoy, Serkan Tanırgan, Tuğba Özay ve Önder Bekensir ve Helin Avşar da yarışmacı ekip içindeydi.

Beyaz TV Spor Müdürü görevi yapan Ertem Şener, aynı zamanda Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarını sunmaktadır. Ertem Şener'in hazırlayıp sunduğu "BEYAZ FUTBOL" Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz'ın yorumlarıyla Pazar günleri 23:00'da BEYAZ TV'de yayınlanmaktadır. Ayrıca Pazartesi akşamları 23:00'da Ertem Şener yönetimindeki aynı kadro ile yine BEYAZ TV'de Akıllara takılanlar, perde arkasında yaşananlar, konuşmaya cesaret edilemeyenler DERİN FUTBOL'da masaya yatırılmaktadır.

Kendisine ait bir prodüksiyon şirketi ve 'Medyahaber.com' haber sitesi vardır.

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