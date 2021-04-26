Banu Noyan'dan iddialı çıkış: 90'lı yılların Acun Ilıcalı'sı bendim

Ünlü televizyon yıldızı Banu Noyan, Haberler.com'un YouTube'da yayınlanan programına konuk olarak Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Noyan, "90'lı yılların Acun Ilıcalı'sı bendim" diyerek yaptığı işlerden bahsetti.

Banu Noyan, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Yıllardır yaptığı işlerden bahseden Noyan, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Banu Noyan, programda Gökay Kalaycıoğlu'nun "İlk ne zaman evlendin?", "Doya Doya Moda'dan neden ayrıldın?", "Program dışında biriyle kavga ettin mi?" ve "Asla affetmem dediğin şey ne?" sorularına cevap verdi.