Bangladeş Dışsatım İşleme Bölgesine Wärtsilä Enerji Santrali
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Bangladeş Dışsatım İşleme Bölgesine Wärtsilä Enerji Santrali

Bangladeş Dışsatım İşleme Bölgesine Wärtsilä Enerji Santrali
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Wärtsilä Teknoloji grubu (Wärtsilä, denizcilik sektörü ve enerji piyasaları için güç kaynağı üreten Finlandiyalı firmadır.

Wärtsilä Teknoloji grubu (Wärtsilä, denizcilik sektörü ve enerji piyasaları için güç kaynağı üreten Finlandiyalı firmadır. Firmanın merkez ofisi başkent Helsinki'dedir. Ç. N. ) Bangladeş'teki bir Dışsatım İşleme Bölgesi'ne güvenilir, verimli elektrik edinimi sağlamak için 40 MW'lık enerji santrali sağlayacak. Tesisin bölgedeki sanayi yatırımlarını teşvik etmesi, teşvik etmesinin sonucunda ise bölgedeki istihdamı artırması ve gelecekte büyüme yaratması bekleniyor. Tesis Sigma Powertech firması tarafından sipariş edildi ve ülkenin başkenti Dakka yakınlarındaki Adamjee EPZ adındaki dışsatım işleme merkezinde kurulacak. Wärtsilä ile yapılan sözleşme, 2021 yılının 1. ve 2. çeyreğinde verilen siparişleri içeriyor.

Tesis, doğal gaz yakıtı ile çalışan dört adet Wärtsilä 34SG motoruyla çalışacak. Motorların tüm donanımla birlikte 2021 yılı sonundan önce planlanan teslimatının gerçekleştirilebilmesi için hızlı bir biçimde çalışılıyor. Tesisin gelecek yılın Haziran ayı sonundan önce devreye alınması ile birlikte operasyonların başlaması bekleniyor.

Sözkonusu tesis Wärtsilä firmasının Bangladeş'te enerji üretim kapasitesi sağladığı dördüncü dışsatım işleme bölgesi projesi olacak. Firma şu anda Bangladeş'te 5. 000 megavat kurulu güce sahip ve 200'ün üzerinde personel çalıştırıyor.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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