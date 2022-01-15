Bandırmaspor 'saldırı', Menemenspor 'provokasyon' dedi

MENEMEN, İZMİR (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de dün oynanan Nasadoga Menemenspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında çıkan olaylar sonrası iki cepheden açıklamalar geldi.

Bandırmaspor Yönetimi, taraftarlara yakın oturtulduklarını ve tribünde saldırıya uğradıklarını, 2 yöneticinin ise hastaneye kaldırıldığını belirtti. Menemenspor'dan gelen açıklamada ise, "Bizim protokol düzenimiz yıllardır aynı şekilde uygulanmaktadır ve bugüne kadar hiçbir hadise gerçekleşmemiştir. Bandırmasporlu yöneticiler Menemen'e maç seyretmeye değil provokasyon yapmaya gelmişlerdir" denildi.

?Bandırmasporlu yöneticileri protokol tribününe davet etmelerine rağmen olumsuz yanıt aldıklarını vurgulayan Tahir Şahin sözlerine şu şekilde devam etti: "Ancak oyun devam ediyordu. Mağduriyet edebiyatı oynamaya karar veren kardeşlerimizi ikna edemedik. Biz bu açıklamayı bile yapmak istemezdik ancak Bandırmaspor yönetiminin yapmış olduğu açıklamada gördük ki hem suçlu hem güçlü rolünü oynayarak zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışmışlar. Yok öyle bir dünya. Federasyon dikkatlice videoları izleyip aynı zamanda gözlemci raporlarında kim suçlu ise en ağır cezayı vermelidir. Spor barış, dostluk ve kardeşliktir. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, her iki camiayı sağ duyuya davet ediyoruz. Menemen-Bandırma kardeşliği ilelebet devam edecektir."