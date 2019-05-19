Bandırma', Karton Teknelere İlham Oldu

HATAY'da İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında karton tekne yarışmasının bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi.

İskenderun sahilindeki İskele yanında bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada, yarışmacılar koli bandı ve karton kullanarak yaptıkları tekneler ile mavi denizde yol almaya çalıştı.

On takımın mücadele ettiği 3. Karton Tekne Yarışması'nın başlama işaretini İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sefa Ayhan Demirhan verdi. Bazen takım halinde bazen ise tekli olarak yarışan yarışmacıların mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Demirhan, "3. Karton Tekne yarışmasını 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılını anmak için bugün burada yapmaya karar verdik. Milli mücadelenin başlangıcında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Gemisi ile karaya çıkıp milli mücadelesini başlattıysa biz de onu anımsayarak karton tekneler ile karaya çıkmaya çalışacağız" dedi. 50 metrelik parkurda kıyasıya mücadelenin ve renkli görüntülerin yaşandığı yarışma sonunda dereceye giren Mehmet Kartal Bilen ve ekibine ödüllerini İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sefa Ayhan Demirhan verdi.

- Hatay

Kaynak: DHA