BAND Coin nedir? Band Protocol (BAND) Coin yorum ve grafiği

Kripto para birimlerinde yaşanan fiyat artışlarının ardından piyasa değeri sıralamasında da değişikliklerin olduğu görülüyor. Ancak bu değişiklikler içinde en çok dikkat çekeni Cardano (ADA), CTSI (Cartesi), BAND Coin ve XVG arasında yaşanıyor. Peki, BAND Coin nedir? Band Protocol (BAND) Coin yorum ve grafiği

BAND COİN NEDİR?

Bant Protokolü, gerçek dünya verilerini alıp zincir üzerindeki uygulamalara tedarik edebilen ve aynı zamanda zincir içi ve zincir dışı arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştırmak için API'leri akıllı sözleşmelere bağlayabilen bir çapraz zincir veri oracle platformudur. veri kaynakları.

Bant Protokolü, blok zincirlerine saygın, doğrulanabilir gerçek dünya verileri sağlayarak , geliştiricilerin keşfetmesi için bir dizi yeni kullanım senaryosunun kilidini açar - çünkü artık merkezi olmayan uygulama (DApp) mantığının bir parçası olarak her tür gerçek dünya verisini kullanabilirler. spor, hava durumu, rastgele sayılar, fiyat akışı verileri ve daha fazlası.

Band Protokolü başlangıçta Eylül 2019'da Ethereum blok zincirinde bir ERC-20 projesi olarak başlatıldı , ancak Band Protokol 2.0'ın piyasaya sürülmesiyle Haziran 2020'de Cosmos ağına geçti. Yeni protokol, Cosmos SDK kullanılarak BandChain üzerine inşa edilmiştir. BandChain'deki Oracle düğümleri yalnızca verileri iletmekle kalmaz, aynı zamanda blok üretimi/ doğrulamasına da katılarak onlara ikili bir rol verir.

BAND, Bant Protokolü ekosisteminin yerel belirtecidir ve veri taleplerini yerine getirmeye dahil olan doğrulayıcılar tarafından teminat olarak ve ayrıca BandChain'deki ana değişim aracı olarak kullanılır - özel veriler için ödeme yapmak için kullanılır.

BAND COİN GRAFİĞİ



Band Protokolünün Kurucuları Kimlerdir?

Band Protocol, 2017 yılında Soravis Srinawakoon, Paul Chonpimai ve Sorawit Suriyakarn tarafından kuruldu.

Band Protocol'ün şu anki CEO'su olan Soravis Srinawakoon, Ericsson'da eski bir yazılım mühendisi ve The Boston Consulting Group'ta yönetim danışmanıdır. Paul Chonpimai ise Band Protocol'ün CPO'su ve Turfmapp'ta eski bir web geliştiricisi ve Tripadvisor'da mühendis. Son olarak, Dropbox ve Quora Sorawit Suriyakarn'daki eski yazılım mühendisi, Band Protocol'ün şu anki CTO'su ve altın madalyalı rekabetçi bir programcı.

Kurucu ekibe ek olarak, Grup Protokolü LinkedIn sayfasında şu anda, çoğu Asya'ya dağılmış ve tasarımcıları, geliştiricileri ve mühendisleri içeren toplam 20 ek çalışanı listeliyor. Platform ayrıca Sequoia Capital, Dunamu & Partners, Spartan Group ve Binance gibi büyük küresel yatırımcılar tarafından da destekleniyor .

Bant Protokolünü Benzersiz Kılan Nedir?

Bant Protokolü, rakip oracle çözümlerinden daha hızlı ve daha verimli olacak şekilde tasarlanmıştır ve aynı zamanda çoğu blok zinciri ve akıllı sözleşme geliştirme çerçevesiyle uyumludur - güvenilir verilerin birden çok farklı blok zincirine ve buradan beslenmesini sağlar.

Zincirler arası veri aktarımını gerçekleştirmek için Band Protokolü, Cosmos'un halen geliştirilmekte olan Inter Blockchain Communication (IBC) protokolünden yararlanmayı planlıyor. IBC'nin operasyonel ve kullanıma hazır hale gelmesinin ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

Bant Protokolü, izinsiz oracle oluşturma sunarak, herhangi birinin veri taleplerine hizmet vermeye başlamasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, geliştiricilerin Band Protokolü oracle'larından gelen verileri önceden tanımlanmış bir arabirimi arayarak yalnızca birkaç satır kodla kullanmaya başlamasına olanak tanıyan son derece basit akıllı sözleşme entegrasyonu sunar.

Dolaşımda Kaç Bant Protokolü (BAND) Sikkesi Var?

Band Protokolü , Eylül 2019'da Binance Launchpad'de bir ilk değişim teklifinin (IEO) ardından BAND belirtecini ilk kez piyasaya sürdü. Toplam arzın% 27,37'si üç jeton satış turunda (tohum, özel ve halka açık satış) satıldı.

Toplam BAND arzı 100 milyon token ile sınırlandırılmıştır. Bunun% 20'den biraz fazlası (20.49 milyon token) Kasım 2020 itibariyle dolaşımdaydı.

Genel olarak, BAND belirteç arzının toplam% 20'si ekibe, artı% 5'i de danışmanlarına tahsis edilir. % 25,63'ü Bant Protokolü ekosistemine tahsis edilmiştir. Öngörülen emisyon oranına göre, toplam arzın toplam% 100'ü en erken 2025 yılına kadar dolaşımda olmalıdır.

Bant Protokol Ağı Nasıl Sağlanır?

BAND belirteçleri daha önce ERC-20 standardını temel almasına rağmen, yakın zamanda Band Protokolü ana ağında (BandChain olarak bilinir) yerel BAND belirteçleri olarak yeniden başlatıldılar.

Eski token sahipleri, ERC-20 BAND tokenlerini Binance'e yatırarak ve ardından bunları yerel token olarak geri çekerek 1: 1 takas işlemini tamamlayabilirler . Bu, yalnızca ana ağ tokenleri için mevcut olan BAND staking'e katılmak için gerekli olacaktır.

Cosmos'un SDK'sına dayanan BandChain, kendisini saldırılara karşı koruyan bir Bizans Hata Toleransı (BFT) fikir birliği algoritması ile güvence altına alınmıştır . Bu, ağın oracle'larını güvence altına alan ve BAND sahiplerinin hisselerini düğümlere devretmek için stake ödülleri kazanmalarına olanak tanıyan delege edilmiş bir hissesi kanıtı (dPOS) kurulumuyla birlikte çalışır.

Band Protokolünü (BAND) Nereden Satın Alabilirsiniz?

BAND ilk olarak Eylül 2019'da CoinMarketCap tarafından halka açık borsalarda izlendi. O zamandan beri, Binance, Coinbase Pro ve OKEx gibi birkaç kademe 1 borsa dahil olmak üzere çok çeşitli platformlarda listelendi .

BAND ticaret çiftlerinin büyük çoğunluğu Tether (USDT) ve Bitcoin'e (BTC) karşıdır , ancak BAND, Coinbase Pro'da GBP, USD ve EUR dahil olmak üzere çeşitli fiat para birimlerine karşı da işlem görebilir.