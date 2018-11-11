Bana Kim Kardashian Diye Hitap Edin Diyen Öğretmen, Birçok Öğrencisiyle İlişkiye Girdi

Birden fazla öğrencisiyle ilişkiye girdiği tespit edilen 37 yaşındaki öğretmen Shannon Moser, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

CEZASINI DUYUNCA PİŞMAN OLDU

Shannon Moser, cezasını duyunca yaptığından pişman olduğunu göz yaşları içinde itiraf etti. Evli ve dört çocuk annesi olan öğretmen, bir çok kişiyi incittiği için yaşamayı hatta nefes dahi almayı hak etmediğini söyledi.

16 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİSİNE ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ATTI

Polisin kendisine Kim Kardashian diye hitap edilmesini istediği öğretmen hakkında bir öğrenci ile ilişki yaşadığı bilgisini alınca soruşturmayı derinleştirdi. Öğretmenin 16 yaşındaki bir öğrencisine çıplak fotoğraflarını ve kocası ile ilişkiye girerken çekmiş olduğunu fotoğraflarını gönderdiğini ortaya çıktı.

BAŞKA BİR ÖĞRENCİSİYLE DEFALARCA İLİŞKİYE GİRDİ

Öğretmenin ayrıca 16 yaşında olan bir başka öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdiği, 14 yaşında olan bir öğrencisine çıplak fotoğraflar yolladığı ama öğrenci ile ilişkiye girmediği tespit edildi. Öğretmen ayrıca çalıştığı kurumdan kovuldu.