Ballon d'Or kim kazandı, 2025 Ballon d'Or kimin oldu?

Futbol dünyasının en çok merak edilen anlarından biri bu akşam gerçekleşiyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük heyecan uyandıran ve sporun en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen Ballon d'Or töreni, milyonlarca futbolseverin gündeminde. Uluslararası arenada geniş yankı uyandıran organizasyon, canlı yayınla ekranlara taşınarak futbol tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 2025 Ballon d'Or'un kime gideceği ise şimdiden en çok konuşulan konulardan biri.

BALLON D'OR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Futbol dünyasının en değerli ödüllerinden Ballon d'Or, bu akşam Tivibu ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşacak. Yapılan açıklamalarda, Tivibu'nun yeni sezonda da dünyanın en önemli spor organizasyonlarını izleyiciye sunmaya devam edeceği vurgulandı.

BALLON D'OR KAZANANI KİM OLACAK?

Her yıl France Football dergisi tarafından düzenlenen Ballon d'Or töreni, bu kez de Tivibu aracılığıyla ekranlara gelecek. Futbolun en prestijli ödül gecesi saat 22.00'de Tivibu Spor 1 kanalında ve Tivibu Spor'un resmi YouTube hesabında izleyicilere aktarılacak.

PARİS'TE DEV GECE

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek organizasyonda, 30 kişilik aday kadrosu futbolun en büyük yıldızlarını aynı sahnede buluşturacak. Geçtiğimiz yıl ödülü kazanan Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodrigo Hernandez Cascante sakatlığı nedeniyle bu kez listede yer almadı.

Real Madrid'den Jude Bellingham, Kylian Mbappé ve Vinicius Jr. öne çıkan adaylar arasında bulunurken, Paris Saint-Germain'den dokuz futbolcunun kadroya girmesi dikkat çekti. Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ise tarihe geçme ihtimaliyle öne çıkıyor. Eğer kazanırsa, 19 yaşında ödüle uzanarak Ronaldo'nun rekorunu kıracak.

KENAN YILDIZ KOPA TROPHY ADAYI

A Milli Takım'ın parlayan yıldızı ve Juventus forması giyen Kenan Yıldız, 21 yaş altı futbolculara verilen Kopa Trophy adayları arasında yer aldı. Geçen yıl listede Arda Güler bulunurken, bu kez Kenan Yıldız sahneye çıktı. Ayrıca Lamine Yamal, Desire Doue, Joao Neves ve Pau Cubarsi gibi genç isimler de bu kategoride yarışıyor.

2025 BALLON D'OR ADAY LİSTESİ

Bu yıl açıklanan 30 kişilik Ballon d'Or aday kadrosunda dünyanın dört bir yanından yıldız futbolcular yer alıyor:

• Ousmane Dembele (PSG / Fransa)

• Gianluigi Donnarumma (Manchester City / İtalya)

• Jude Bellingham (Real Madrid / İngiltere)

• Desire Doue (PSG / Fransa)

• Denzel Dumfries (Internazionale / Hollanda)

• Serhou Guirassy (Borussia Dortmund / Gine)

• Erling Haaland (Manchester City / Norveç)

• Viktor Gyökeres (Arsenal / İsveç)

• Achraf Hakimi (PSG / Fas)

• Harry Kane (Bayern Münih / İngiltere)

• Khvicha Kvaratskhelia (PSG / Gürcistan)

• Robert Lewandowski (Barcelona / Polonya)

• Alexis Mac Allister (Liverpool / Arjantin)

• Lautaro Martinez (Internazionale / Arjantin)

• Scott McTominay (Napoli / İskoçya)

• Kylian Mbappé (Real Madrid / Fransa)

• Nuno Mendes (PSG / Portekiz)

• Joao Neves (PSG / Portekiz)

• Pedri (Barcelona / İspanya)

• Cole Palmer (Chelsea / İngiltere)

• Michael Olise (Bayern Münih / Fransa)

• Raphinha (Barcelona / Brezilya)

• Declan Rice (Arsenal / İngiltere)

• Fabian Ruiz (PSG / İspanya)

• Lamine Yamal (Barcelona / İspanya)

• Florian Wirtz (Liverpool / Almanya)

• Vitinha (PSG / Portekiz)

• Vinicius Jr. (Real Madrid / Brezilya)

• Virgil van Dijk (Liverpool / Hollanda)

• Muhammed Salah (Liverpool / Mısır)