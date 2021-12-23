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Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hastanede yaşam savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hastanede yaşam savaşını kaybetti Adana'da demir korkulukların olduğu balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hastanede yaşam savaşını kaybetti

ADANA - Adana'da demir korkulukların olduğu balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 22 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki Alya Karavuş, sabah uyandıktan sonra balkona çıktı. Alya daha sonra balkonun şebeke demirlerine tırmandı. Küçük kız, şebeke ve tavan arasındaki boşluktan toprak zemine düştü. Çocuklarının düştüğünü fark eden ebeveynleri hemen araçlarıyla kızlarını özel bir hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan Alya, bugün gece saat 02.00 sıralarında yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hastanede yaşam savaşını kaybetti

Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hastanede yaşam savaşını kaybetti

Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hastanede yaşam savaşını kaybetti

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