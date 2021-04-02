Balkan Şampiyonu Şenoduncu Arıcıoğlu'nu ziyaret etti
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Balkan Şampiyonu Şenoduncu Arıcıoğlu'nu ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Balkan Şampiyonu Şenoduncu Arıcıoğlu'nu ziyaret etti

Uluslararası başarıları ve çok sayıda Türkiye rekorları elinde bulunduran Milli Sporcu Şahin Şenoduncu Balkan Şampiyonluğunu elde ederek Balıkesir'in gururu oldu.

Uluslararası başarıları ve çok sayıda Türkiye rekorları elinde bulunduran Milli Sporcu Şahin Şenoduncu Balkan Şampiyonluğunu elde ederek Balıkesir'in gururu oldu.

Antalya'da gerçekleştirilen 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nın Büyük Erkekler etabında milli sporcu Şahin Şenoduncu 20. Kilometrelik parkuru 1.24.20 derecesiyle birinci olarak tamamlayarak Balkan Şampiyonu oldu.

Antalya'nın Konyaaltı sahil yolunda düzenlenen organizasyonun startını, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi. Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota puanının da verileceği şampiyonanın ilk gününde Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı sporcularından Milli Atlet Şahin Şenoduncu balkan şampiyonluğu elde etti.

Elde ettiği başarının ardından Milli Sporcu Şahin Şenoduncu İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nu ziyaret etti. Milli Sporcu Şenoduncu, "Olimpiyat oyunlarına katılabilmek için önemli bir yarışmaydı. Burada altın madalya almamın, milli takımımızı daha üst seviyelere taşıyacağına inanıyorum. Bundan sonraki hedefim Mayıs ayında yapılacak olan Avrupa şampiyonasında en iyi dereceyi elde ederek, Avrupa şampiyonu olabilmektir" diye konuştu.

Şampiyon Şahin Şenoduncu' yu tebrik eden İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu; "Belirlediğiniz hedeflere inanmanız ve bu hedef doğrultusunda çalışmanızla uluslararası arenada gururumuz olmaya devam edeceğinize inanıyorum. Sporcularımızın başarıları bizleri mutlu ediyor. Sporun ve sporcumuzun her zaman destekçisiyiz. Hiçbir başarı tesadüf değildir, azmin ve başarıların için tebrik ediyor, Olimpiyat yolunda yarışacağın tüm yarışmalarda başarılar dilerim." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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