Balıkesir OSB'de istihdam için büyük seferberlik

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Organize Sanayi Bölgesine Ak Parti Milletvekilleri, MHP İl Başkanı ve AK Parti İl Başkan vekilinden oluşan bir heyet ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette yeni genişleme alanındaki çalışmalar izlendi.

Balıkesir Ak Parti Milletvekilleri Belgin Uygur, Mutlu Aydemir ve Mustafa Canbey ile MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve Ak Parti İl Bşk. Vekili Vahdettin Çiftçi Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ettiler.

Gelen heyete Osb Yönetim Kurulu Bşk. Vekili Hüseyin Bekki ve OSB Yönetim Kurulu Üyesi Metin Baykan eşlik etti. İlk önce genişleme alanındaki faaliyetler görüldü ve OSB Bölge Müdürü Mesut Eray tarafından genişleme alanındaki faaliyetlerle ilgili bilgi verildi. Mesut Eray; "4 Haziran 2021 tarihinde törenle temeli atılan 1. Etap genişleme alanında parsel tesviye, kazı ve dolgu işlemleri aksaksız bir şekilde sürmektedir. Şu anda burada Marmara ve Ege Bölgesinin en büyük toprak hareketini başlattık. Şantiye alanında yaklaşık 150 kamyon ve 62 iş makinesi çalışmaktadır. 38 parselin tahsisi yapılmış olup bu parsellerde yükselen fabrikalarda kişi istihdam edilecektir. Kasım ayında fabrikalar projelerini hazırlamaya başlayacak olup onaya müteakip 2022 Mart ayından itibaren fabrika inşaatları başlayacaktır" diye konuştu.

OSB'de faaiyet gösteren Erdallar firması ziyaret edildi. Fabrika sahibi Şani Erdal tarafından üretim ile ilgili bilgi verildi. Heyet OSB 'deki ziyaretlerine HEG Gıda ile devam etti. HEG Gıda Yön. Kurulu Başkanı Ertan Uysal ve Yön. Kurulu Başk. Vekili İsmail Bütün tarafından fabrika inşaatı ve prosesler ile ilgili bilgi verildi. İsmail Bütün bu fabrikada özellikle Balıkesir'de coğrafi işaret almış ürünlerin ticarileştirilerek bu ürünlerin hem ulusalda hem de uluslararası pazarda satılarak tanıtılmasını sağlamak istediklerini belirtti. İlk aşamada 650, ilerleyen süreçte de bin 200 kişi istihdam edeceklerini söyledi.

Milletvekilleri OSB'den ayrılmadan önce yaptıkları açıklamada Balıkesir OSB'nin güçlenerek büyüdüğünü, şehrin ekonomisine güç kattığını ve işsizliğe çözüm olacağını belirttiler. Nitelikli personelin katma değeri yüksek üretim açısından önemli olduğunu dile getirerek istihdam edilecek kişilerin nitelikli birer personel olabilmesi adına mesleki eğitimin üzerinde durdular. - BALIKESİR