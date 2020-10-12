Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

12.10.2020 17:17 | Son Güncelleme: 12.10.2020 17:25
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Balıkesir merkezli 4 ilde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Balıkesir merkezli 4 ilde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2'si sözde 'askerlerle ilgilenen asker imamı', 8'i de askeri personel toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerine yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütle irtibatlı olduklarına dair çeşitli beyanların bulunduğu 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Balıkesir merkezli Sakarya, Edirne ve Ankara illerini kapsayan operasyon neticesinde 2'si sözde 'askerlerle ilgilenen asker imamı', 8'i de askeri personel olan toplam 10 şüpheli yakalandı. İl dışında yakalanan 5 şüphelinin Balıkesir'e getirilme çalışmaları devam ettiği öğrenilen operasyonda şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildiği de öğrenildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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