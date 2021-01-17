Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki mahalle koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
17.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:56
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki kırsal mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki kırsal mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Gömeniç ve Küçükyenice mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bu mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantina başlatıldığı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya