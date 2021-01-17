Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki mahalle koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki mahalle koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı

17.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:56
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki mahalle koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki kırsal mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki kırsal mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Gömeniç ve Küçükyenice mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantina başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki mahalle koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 18:58:35. #1.14#
title