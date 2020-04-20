BALIKESİR Edremit silahlı çatışmada 2 jandarma personeli yaralandı
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BALIKESİR Edremit silahlı çatışmada 2 jandarma personeli yaralandı

Edremit silahlı çatışmada 2 jandarma personeli yaralandıBALIKESİR'in Edremit ilçesinde çıkan silahla çatışmada biri ağır 2 jandarma personeli yaralandı.

20.04.2020 01:54 | Son Güncelleme: 20.04.2020 01:56
BALIKESİR Edremit silahlı çatışmada 2 jandarma personeli yaralandı

Edremit silahlı çatışmada 2 jandarma personeli yaralandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde çıkan silahla çatışmada biri ağır 2 jandarma personeli yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Edremit ilçesine Kadıköy Mahallesinde bulunan bir AVM'nin arka kısmında jandarma ile kovalamaca yaşayan Armağan Tezgak ve Muhammet Demir jandarma personeline ateş açtı. Çatışmada yaralanan 2 2 jandarmadan personeli Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Otomobille olay yerinden kaçan 2 kişi Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri tarafından aracın bulunduğu yer kısa sürede belirlenirken çevre de çembere alındı. Tezgak ve Demir polis ekipleri tarafından yakalanırken, arkadaşları olduğu belirlenen kişiler olay yeri yakınında havaya ateş açtı. Polis ve jandarma ekipleri ile zanlılar arasında kovalamaca başladı. 2 şüpheli daha kısa süre sonra gözaltına alındı.

Polis ve jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)

BALIKESİR Edremit silahlı çatışmada 2 jandarma personeli yaralandı

Kaynak: DHA

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