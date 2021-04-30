Balıkesir'den Mart ayında 65 milyon dolarlık ihracat oldu
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Balıkesir'den Mart ayında 65 milyon dolarlık ihracat oldu

Balıkesir'den Mart ayında 65 milyon dolarlık ihracat oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜİK, Mart ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

TÜİK, Mart ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'den ihracat yüzde 45,2 artarak 65 milyon dolar olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

Balıkesir TÜİK Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, TÜİK, Mart ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'den ihracat yüzde 45,2 artarak 65 milyon dolar olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 25,6 artarak 23 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Balıkesir Bölge Müdürlüğü, Balıkesir'den Mart ayında ihracat yüzde 45,2 artarak 65 milyon dolar, ithalat yüzde 108,4 artarak 64 milyon 100 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale'de Mart ayında ihracat yüzde 104,6 artarak 20 milyon 500 bin dolar, ithalat yüzde 131,7 artarak 17 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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