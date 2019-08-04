Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın

Balıkesir'de yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden İlhan Adalı'nın (71) cenazesi, Edremit ilçesinde defnedildi.

Adalı'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Edremit ilçesindeki evine getirildi.

Cenaze, burada helallik alınıp dua edildikten sonra Şentürkler Camisi'ne götürüldü.

Adalı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Edremit Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde çıkan yangında 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirmişti. 15 yolcunun yaralandığı yangında otobüsün şoförü N.D. ile ikinci şoför H.H. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA